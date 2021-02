my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark

Analyse: Fonds mit ISS ESG Rating und bestem f-fex Fondsrating schaffen Outperformance gegenüber Benchmark

ESG als alleiniges Anlagemerkmal kann zu Lasten der Rendite gehen

Je strikter die ESG-Kriterien, desto wichtiger das Finanzrating

Bad Homburg, den 17.2.2021

Nachhaltige Fonds sind in Kombination mit einem f-fex Fondsrating von mindestens A oder B sowohl kurz- wie langfristige Outperformer gegenüber ihrer jeweiligen Benchmark. Das ergab eine Analyse der f-fex AG im Rahmen der Entwicklungsarbeiten der neuen digitalen Anlageplattform my sustainable impact, my-si. Als Benchmark wurde jeweils der Durchschnitt der Fonds aus derselben Peergroup herangezogen.

ISS ESG Fonds plus Fondsrating mit kurz- und langfristiger Outperformance

So haben Fonds mit dem ISS ESG-Rating von einem Stern und einem f-fex Fondsrating von A oder B im vergangenen Jahr im Schnitt 10,8 Prozent Outperformance erzielt, in den vergangenen fünf Jahre 25,1 Prozent. (Tabelle: Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating f-fex).

Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating von f-fex Durchschnittliche Outperformance ISS ESG Rating f-fex Rating Anzahl Fonds 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre * A, B 39 10,8% 17,4% 25,1% ** A, B 82 8,1% 13,0% 15,8% *** A, B 233 5,6% 11,6% 14,7% **** A, B 280 3,8% 9,3% 10,8% ***** A, B 116 2,9% 8,3% 9,5% Quelle: f-fex AG, ISS ESG

Die Benchmark-Fonds mit ISS ESG-Rating ohne Berücksichtigung eines f-fex Ratings lagen hingegen deutlich schlechter. Fonds mit einem ESG Rating von einem Stern erzielten im vergangenen Jahr lediglich 3,8 Prozent, auf 5-Jahressicht 5,7 Prozent (Tabelle: Alle Fonds mit ISS ESG Rating).