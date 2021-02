16.02.2021 - Interview mit der Solutiance AG



'Unsere Vision ist, bis 2030 den kompletten, technischen Immobilienbetrieb über unsere Plattform abbilden zu können.'



Digitalisierung, hohe Fluktuation, steigende Intransparenz und knappes Personal sind nur einige Probleme, denen Betreiber großer Immobilienbestände heute begegnen müssen. Software alleine ist hier meistens nicht die Lösung. Die Solutiance AG (Solutiance) als hybrides Unternehmen tritt den wachsenden Herausforderungen der Branche mit einem interdisziplinären Team aus IT- und Bauingenieuren entgegen. In intensivem Austausch entwickelt die Gesellschaft innovative Leistungen, die das Beste aus Service und Software miteinander verbinden. Kunden beauftragen Solutiance mit der Ausführung von Leistungen und erhalten die Dokumentation und Aufbereitung der Ergebnisse im Facility Scanner, der Softwareplattform für Kunden und Handwerkspartner. Die Plattform mit ihren Modulen und Apps ist der Schlüssel für einen Effizienzsprung in den relevanten Abteilungen bei Kunden und den Handwerkspartnern von Solutiance. Neben dem Effizienzgewinn profitieren Kunden von einer nachweisbar gesicherten Qualität der Ausführung von Leistungen, einer transparenten Datenlage, auch im Hinblick auf Budgets und einer deutlich verbesserten Sicherung der Einhaltung von Compliance Anforderungen.



Am 01.02.2021 wurde bekannt gegeben, dass Solutiance eine Barkapitalerhöhung (mit Bezugsrecht) zur Stärkung der wachstumsorientierten strategischen Positionierung beabsichtigt. Die Kapital-erhöhung soll im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erfolgen. Der geplante Mittelzufluss soll konkret der Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens dienen und vor allem für Investitionen in den Ausbau der IT- Plattform sowie für Vertrieb und Marketing verwendet werden. Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt, um mit Uwe Brodtmann und Jonas Enderlein, den beiden Vorständen des PropTech-Unternehmens, zur aktuellen Ad-hoc-Mitteilung, zur Unternehmensstrategie und zu den Perspektiven der Gesellschaft ein Interview zu führen.