Frankfurt (ots) - Die Zahl der weltweit installierten Industrie-Roboter hat sich

innerhalb von zehn Jahren (2010-2019) mehr als verdreifacht und erreichte

zuletzt eine Stückzahl von 381 Millionen Einheiten per annum. Die International

Federation of Robotics berichtet von den Top-5-Trends, die die industrielle

Fertigung rund um den Globus derzeit prägen.



"Die Industrie-Roboter befinden sich in einer Pole-Position, wenn es darum geht

die traditionelle Produktion mit 'Digitalstrategien' zu verbinden", sagt Dr.

Susanne Bieller, Generalsekretärin des IFR.







Bildverarbeitung und anderen Sensorsystemen ausgestattet, um neue anspruchsvolle

Aufgaben zu meistern. Ein Beispiel dafür ist das Sortieren von Abfällen auf

einem Förderband, das bisher nur von menschlichen Händen erledigt werden konnte.

Die neuen Roboter-Generationen sind einfacher zu installieren und programmieren

und sie sind vernetzbar. Fortschritte bei den Kommunikationsprotokollen

ermöglichen inzwischen die nahtlose Integration von Robotern in

Automatisierungs- und Industrie 4.0-Strategien.



Roboter arbeiten in intelligenten Fabriken : Die Automobilindustrie ist

Vorreiter für Smart-Factory-Lösungen und nutzt Industrie-Roboter an Stelle von

Fließbändern, die die traditionelle Automobilproduktion seit mehr als 100 Jahren

dominierten. Die Zukunft gehört dem vernetzten Zusammenspiel von Robotern und

autonom fahrenden Fahrzeugen - oder besser gesagt autonomen mobilen Robotern

(AMRs). Ausgestattet mit modernster Navigationstechnik sind diese mobilen

Roboter wesentlich flexibler als herkömmliche Fertigungsstraßen. Karosserien

werden mittels fahrerloser Transportsysteme befördert. Sie können von der

Fließbandfertigung abgekoppelt und zu Montagestationen umgeleitet werden, an

denen sich individuell ausgestattete Varianten montieren lassen. Bei

vollständigen Modellwechseln müssen nur die Roboter und AMRs neu programmiert

werden, statt die gesamte Produktionslinie ab- und umzubauen. Gleichzeitig nimmt

die Integration von Arbeitsplätzen mit Mensch-Roboter-Kollaboration an Fahrt

auf, und Roboter arbeiten zunehmend Hand-in-Hand mit Menschen zusammen, ganz

ohne Schutzzaun.



Roboter für neue Märkte : Die Durchbrüche bei der Vernetzung tragen dazu bei,

dass Roboter vermehrt in Fertigungssektoren eingesetzt werden, die Automation

erst kürzlich für sich entdeckt haben. Dazu zählen beispielsweise die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Textilindustrie sowie Holzverarbeitungs-

und Kunststoffwirtschaft. Die fortschreitende digitale Transformation wird zu

völlig neuen Geschäftsmodellen führen, da die Produzenten leichter denn je Seite 2 ► Seite 1 von 2



