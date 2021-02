Pfizer und BioNTech beliefern die Europäische Union mit 200 Millionen weiteren COMIRNATY-Impfstoffdosen

Mit der neuen Vereinbarung liegt die Gesamtbestellmenge bei 500 Millionen Dosen; Lieferung bis Ende 2021 erwartet

Die Europäische Kommission hat die Option, weitere 100 Millionen Dosen zu bestellen

NEW YORK, USA und MAINZ, Deutschland, 17. Februar 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) gaben heute eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission (EK) über die Lieferung weiterer 200 Millionen Dosen ihres COVID-19-Impfstoffs COMIRNATY an die 27 EU-Mitgliedsstaaten bekannt. Die EK hat außerdem die Option, weitere 100 Millionen Dosen zu bestellen.

Diese neue Vereinbarung ergänzt den im vergangenen Jahr geschlossenen Vertrag über 300 Millionen Dosen, die der EU bereits für das Jahr 2021 zugesichert wurden. Die zusätzlichen 200 Millionen Impfstoffdosen werden voraussichtlich in 2021 ausgeliefert, wobei ca. 75 Millionen Dosen im zweiten Quartal ausgeliefert werden sollen.

Die gesamte Impfstoffmenge, die an die EU-Mitgliedsstaaten bis Ende 2021 geliefert wird, beläuft sich nun auf 500 Millionen Impfstoffdosen. Durch die Zusatzoption im neuen Vertrag mit der EK ist eine Erhöhung der Liefermenge auf insgesamt 600 Millionen Dosen möglich.

„Es ist uns bewusst, dass deutlich mehr Menschen geimpft werden müssen, um das Virus in Europa zu bezwingen und die globale Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir arbeiten unermüdlich daran, die Impfkampagnen in Europa und weltweit durch die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten zu unterstützen“, sagte Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer von Pfizer. „Mit der neuen Vereinbarung mit der Europäischen Kommission sollten wir jetzt genug Impfstoffdosen liefern können, um mindestens 250 Millionen Europäer vor Ende des Jahres zu impfen.“

„Ein breiter Zugang zu gut verträglichen und wirksamen Impfstoffen ist notwendig, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben deshalb weitere Maßnahmen ergriffen, um unsere Produktionskapazitäten auf zwei Milliarden Impfstoffdosen in 2021 zu erweitern“, sagte Prof. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. „Unsere Produktionsstätte in Marburg wird noch diesem Monat die Produktion aufnehmen. Außerdem haben wir unser Netzwerk mit weiteren Partnern verstärkt. Wir analysieren weiterhin gemeinsam mit Regierungen, Behörden und Partnern auf allen Ebenen, wie wir einen noch höheren zukünftigen Bedarf an unseren Impfstoffen decken können.“