22 % der Zalando Aktien werden an die Aktionäre des zukünftigen Ex-Aktionärs Kinnevik verteilt

Bedeutet 22 % der Aktien, die bisher – zumindest seit dem letzten Anteilsverkauf Kinneviks – fest in einer Hand gehalten worden sind, werden liquidierbarer, verkäuflicher. Ob diese Zunahme an “Kleinanlegern” (97 % der Kinnevik-Aktien sind im Freefloat) dauerhaft wirklich “so schlecht” für die Zalando-Aktie ist, sei einmal dahingestellt.

Liquidität, Anlegerinteresse, breites Ak­ti­o­na­ri­at

sind wichtig für eine Aktie. Liquider Handel verhindert erratische Ausschläge oder “zufallsbedingte Kursausschläge. Selbstverständlich ist ein MDAX-Wert per se schon “im Fokus” der Anleger. Und natürlich werden einige Aktionäre Kinnevik’s das “Zalando-Geschenk” verkaufen – “Online-Modehändler liegt nicht im Anlagefokus des Investors” – “Zu kleine Position im Depot” – …

Aber auch “Aufstockung der zu kleinen Position” – “Beobachtung eines bisher nicht im Fokus liegenden Wertes, der nun im Depot liegt.” – so lassen sich auch positive Argumente finden. Schaut man sich die Kursentwicklung von Siemens Energy an, die ja auch teilweise an die Siemens-Aktionäre “verschenkt” worden ist, so kam es nach einer gewissen Durststrecke zu einer fulminanten Kursentwicklung. Also möglicherweise eine Überreaktion heute beim Zalando-Kurs. Zweiter Blick?

Steinhoff nutzt Momentum der Conservatorium-Einigung: Start von 2 Schutzschirmverfahren (NL, SA) um den Vergleich in trocken Tücher zu bekommen. Stichtag 30.06.2021

Elmos rettet sich mit starkem Q4 über ein coronabeeinflusstes 2020 ins Plus

Softing überrascht positiv – und mit einem Abschreiber negativ

Vossloh mit Hybridanleihe am Kapitalmarkt präsent

Hapag Lloyd wächst kräftig – Gewinne scheissen hoch – wahrscheinlich

H2-Hammer: Plug Power und Acciona wollen den iberischen Markt für grünen Wasserstoff “haben” – für 20 % investiert man 2 Mrd EUR!