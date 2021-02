Streamingdienst TVnow soll in RTL+ umbenannt werden Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.02.2021, 10:40 | 27 | 0 | 0 17.02.2021, 10:40 | KÖLN (dpa-AFX) - Das Medienhaus RTL will für seine Medienangebote in mehreren Ländern ein einheitliches Markenbild schaffen. Bislang gibt es zahlreiche Logo-Variationen. Teil dieses Projekts ist es auch, dass der Streamingdienst TVnow in RTL+ umbenannt wird, wie ein Sprecher der Mediengruppe RTL Deutschland am Mittwoch auf dpa-Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der Branchendienst "dwdl.de" berichtet. Das Markenprojekt, das nach RTL-Angaben gemeinsam mit dem Mutterkonzern RTL Group in Luxemburg angestoßen worden ist, soll im zweiten Halbjahr umgesetzt werden. Der Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland, Stephan Schäfer, sagte "dwdl.de": "Ziel ist es, die Marke RTL als führende europäische Unterhaltungsmarke nachhaltig zu stärken und die Markenarchitektur innerhalb der gesamten RTL Group zu harmonisieren - national und international, von den Corporate Brands bis hin zu den Sender- und Formatmarken, über alle digitalen Plattformen."/rin/DP/men





