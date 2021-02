Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Der Lockdown wurde bis 7. März 2021 verlängert und die Fälle vonMutationen des Corona-Virus greifen auch in Deutschland und vielenNachbarländern um sich. Das Testmanagement ist nach wie vor ein wichtigerBestandteil in der Bekämpfung der Pandemie. Seit Beginn der Erfassung wurdenbisher rund 5,14 Millionen Tests durchgeführt, wobei 11,2 % davon positiv waren.Besonderes in Pflegeeinrichtungen steht das Testen der Bewohner, Mitarbeiter undBesucher im Fokus. Gemäß Test-Verordnung der Bundesregierung sindPflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, Testkonzepte zum Schutz derPflegebedürftigen, Mitarbeiter und Besucher umzusetzen. Doch die mangelndeVerfügbarkeit von Personal und Fachkräften, die fachgerechte Durchführung undQualitätsbeurteilung der Tests sowie die Dokumentation der Ergebnisse und dieAbrechnung mit den Kostenträgern stellen zum Teil große Herausforderungen füreine effektive Umsetzung der Test-Verordnung in der Pflegebranche dar.Standard Systeme und DNA4GOOD haben dieses Problem erkannt und bieten jetzt eineinzigartiges Kombi-Angebot bestehend aus Schnelltest und digitalemTestmanagement mit App. Das digitale Testmanagement wurde von DNA4GOODentwickelt und kann nicht nur in Einrichtungen der Pflegebranche, sondern auchin vielen anderen Bereichen eingesetzt werden: überall da, wo viele Testsdurchgeführt und gleichzeitig digital erfasst und verarbeitet werden müssen, wieetwa in Schulen, Kindergärten, Unternehmen oder öffentlichen Verwaltungen. Dieverwendeten Schnelltests entsprechen den Empfehlungen desPaul-Ehrlich-Instituts. Als erster Anbieter verfügt Standard Systeme über dasneue Kombi-Angebot für 8,93 EUR brutto pro Test, das auf Grundlage derTest-Verordnung für stationäre und ambulante Pflegeinrichtungen vollerstattungsfähig ist.So funktioniert das digitale Testmanagement von DNA4GOODFür einen flächendeckenden Einsatz können Fachkräfte, Ersthelfer und sogar Laienzur Anwendung der Antigen-Schnelltests durch spezielle Smart Learning Kurse desOnline-Hygienekurs-Anbieters meduplus geschult werden. So kann auch innerhalbkürzester Zeit die Testkapazität hochgefahren und es können mehr Testsdurchgeführt werden. Die Steuerung und Administration erfolgt über dasDNA4GOOD-Web-Dashboard, die Durchführung und Dokumentation dann viaDNA4GOOD-Mobile-App. Zunächst wird das Testkonzept (Anzahl Personen je Standortund Testfrequenz) abgebildet und das entsprechende Bestandsmanagement der Testsnach Standorten (Anzahl Tests und Reichweite) aufgebaut. Anschließend werden dieausgewählten internen und externen Anwender registriert.Die Durchführung der Testung erfolgt anhand der Mobile-App: Die registrierten