Kauz entwickelt laut Chatbot Studie 2020 die besten Chatbots / Die NLU-Technologie von Kauz liefert die besten Ergebnisse / Einige Gewinner präsentieren ihre Projekte auf der Kauz Chatbot World 2021 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - KI-Experte Prof. Dr. Peter Gentsch hat in der "Chatbot Studie

2020" alle frei zugänglichen Chatbots in der Finanzbranche untersucht. Die

besten Chatbots in der Finanzbranche haben die Finanz-Institute: Sparkasse Köln,

Sparkasse Nürnberg, Deutsche Familienversicherung, VR Bank Westmünsterland und

VR Bank Freiburg. Die Gewinner-Chatbots wurden mit Technologie von Kauz

entwickelt. Die "Chatbot Studie 2020" steht kostenfrei zum Download bereit:

https://chatbots.conversationalbusiness.de/



Hochwertige Chatbots von Kauz basieren auf NLU-Technologien







Understanding) die besten Lösungen liefern. Dr. Thomas Rüdel, CEO und Gründer

der Kauz GmbH, freut sich über dieses Ergebnis: "Mit der modernen Conversational

KI-Technologie NLU sind Chatbots skalierbar. Sie erzielen Zeit- und

Kosten-Effizienz mit hohem wirtschaftlichem Nutzen. Die Chatbots erzeugen durch

schnelle und hochgradig richtige Antworten positive Nutzer-Erlebnisse für das

Customer Experience Management. So gewinnen Unternehmen Wettbewerbsvorteile

durch positive Markenerlebnisse für Positionierung und Reputation." In der

Digitalisierung hat die Kundenzentrierung (Customer Centricity) mit positiven

Nutzer-Erfahrungen einen hohen Stellenwert für Unternehmen gewonnen. Denn

schlechte Nutzer-Erlebnisse werden in Social Media kritisch diskutiert. Sie

können die Reputation beschädigen, zu Umsatz- und Kundenverlust führen sowie den

Markenwert reduzieren.



Hochwertige Chatbots basieren auf NLU mit künstlicher Intelligenz



NLU ist somit die beste Technologie für positive Nutzer-Erlebnisse. Dr. Rüdel

erläutert den Technologie-Ansatz von Kauz: "Der Ansatz von Kauz ist eindeutig

der sprachbasierten / linguistischen KI zuzuordnen, wobei wir

Machine-Learning-Techniken für Teilaufgaben einsetzen, z.B. Autokorrektur oder

automatische Übersetzung. Zumeist arbeiten wir mit NLU, z.B. für Lexika und

semantische Analysen. Andere Chatbot-Anbieter setzen Machine Learning auch für

das eigentliche Sprachverständnis ein. Das führt aber zu schlechteren

Ergebnissen bzw. zu hohen Aufwänden, denn das Training von Machine Learning

basierten Systemen ist sehr zeit- und kostenintensiv."



Einige Gewinner präsentieren ihre Projekte auf der "Kauz Chatbot World 2021"



Am 10.03.2021 findet die "Kauz Chatbot World" statt. In der Online-Konferenz

geht es um den Einsatz von Chatbots in Marketing, Vertrieb und

Service-Kommunikation für Kunden und Mitarbeiter. Einige Gewinner der "Chatbot

Studie 2020" wie die Deutsche Familienversicherung und das Seite 2 ► Seite 1 von 2



