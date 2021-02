PARIS (dpa-AFX) - Der Umsatzrückgang der Nobelmarke Gucci hat die Erlöse des französischen Luxusgüterkonzerns Kering auch in den letzten Monaten des Jahres 2020 belastet. Der Konzernumsatz sank im Schlussquartal im Jahresvergleich um rund 8 Prozent auf 4 Milliarden Euro, wie Kering am Mittwoch in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - also ohne Portfolio- und Währungseffekte - ging der Umsatz um 5Prozent zurück.

Die Aktien sackten zum Handelsstart um fast 8 Prozent ab. Im Vormittagshandel erholte sich der Kurs davon kaum. Mit rund 524 Euro fiel der Preis für einen Anteilsschein auf einen Stand wie im vergangenen Herbst zurück. Mitte Oktober startete die Aktie eine Talfahrt und konnte diese erst wieder mit dem Beginn des Novembers überwinden.