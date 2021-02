Köln (ots) - Unter dem Projektnamen "RTL United" arbeiten die RTL Group und ihredeutsche Tochter Mediengruppe RTL Deutschland nach Informationen desMedienmagazins DWDL.de an einer umfassenden Überarbeitung ihrerMarkenarchitektur, mit dem Ziel sich stärker auf die Kernmarke RTL zufokussieren. Eines der Ergebnisse: Der 2018 eingeführte Streamingdienst TVNowwird im 2. Halbjahr 2021 unter der Marke RTL+ neu positioniert. Der bestehendeFernsehsender RTLplus erhält gleichzeitig einen neuen Namen.Die Fokussierung auf RTL soll auch mit einem einheitlicheren Erscheinungsbildeinher gehen: In diversen europäischen Märkten der RTL Group sind unzähligeVariationen des RTL-Logo im Einsatz. Im Wettbewerb mit neuen internationalagierenden und einheitlich auftretenden Medienangeboten will die RTL Group alsgrößter europäischer Medienkonzern stärker wiedererkennbar werden, so das Zieldes Projekts "RTL United"."Wir arbeiten aktuell an der Umsetzung einer umfassenden Neugestaltung undRepositionierung der Marke RTL. Ziel ist es, die Marke RTL als führendeeuropäische Unterhaltungsmarke nachhaltig zu stärken und die Markenarchitekturinnerhalb der gesamten RTL Group zu harmonisieren - national und international,von den Corporate Brands bis hin zu den Sender- und Formatmarken, über alledigitalen Plattformen", bestätigt Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte &Marken der Mediengruppe RTL Deutschland im Gespräch mit DWDL.de.Pressekontakt:Thomas LückerathChefredakteurMedienmagazin DWDL.deeMail: mailto:lueckerath@dwdl.deTelefon: 0221 64306022Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60314/4840414OTS: Medienmagazin DWDL.de