Simon-Kucher & Partners verpflichtet sich, bis Ende 2021 klimaneutral zu werden / Die Unternehmensberatung legt einen verstärkten Fokus auf die Reduzierung bzw. Kompensation ihres CO2-Fußabdrucks

Köln (ots) - Die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher &

Partners hat sich verpflichtet, bis Ende 2021 klimaneutral zu werden. Das ist

Teil der breit angelegten Nachhaltigkeitsinitiative, die das Unternehmen in

diesem Jahr an allen Standorten weltweit einführen wird.



"Die Corona-bedingte und unerwartete neue Arbeitssituation seit 2020 bietet uns

die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir 'the new normal' für uns als

Unternehmen definieren wollen - und das auf eine nachhaltigere Weise", sagt CEO

Dr. Andreas von der Gathen. "Unter anderem haben wir uns als Ziel gesetzt,

unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, indem wir einen nachhaltigen

Ansatz für die Themen Reisen und 'Green Energy' erarbeiten."







verbleibenden CO2-Emissionen liegen. Das Unternehmen hat dazu eine Reihe von

Nachhaltigkeitsstandards entwickelt, die in allen Büros gelten sollen. Dazu

gehören Pläne für neue Reiserichtlinien und die hundertprozentige Umstellung auf

erneuerbare Energie.



"Das Thema Nachhaltigkeit hat Priorität über alle Ebenen, Funktionen und

Regionen unseres Unternehmens hinweg. Wir sind stolz darauf, diese Verantwortung

als Teil unseres CSR-Ansatzes bei Simon-Kucher gemeinsam zu übernehmen", so

Fabian Farkas, Senior Director und Leiter des globalen CSR-Komitees von

Simon-Kucher.



Ein Fokus wird auf der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bzw. der Kompensation der verbleibenden CO2-Emissionen liegen. Das Unternehmen hat dazu eine Reihe von Nachhaltigkeitsstandards entwickelt, die in allen Büros gelten sollen. Dazu gehören Pläne für neue Reiserichtlinien und die hundertprozentige Umstellung auf erneuerbare Energie.

"Das Thema Nachhaltigkeit hat Priorität über alle Ebenen, Funktionen und Regionen unseres Unternehmens hinweg. Wir sind stolz darauf, diese Verantwortung als Teil unseres CSR-Ansatzes bei Simon-Kucher gemeinsam zu übernehmen", so Fabian Farkas, Senior Director und Leiter des globalen CSR-Komitees von Simon-Kucher.