Frankfurt am Main (ots) - Die aktuelle Studie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt: In Sachen Predictive Maintenance hat

sich viel getan. Jedes dritte Unternehmen hat bereits Projekte über die

Pilotphase hinweg umgesetzt. Noch vor drei Jahren war nur jedes vierte

Unternehmen derartig aktiv.



Die Anforderungen an die Instandhaltung von Anlagen und Maschinen hat sich in

den vergangenen Jahren stark verändert. Wurde sie lange Zeit als "Kostenfaktor"

und "notwendiges Übel" wahrgenommen, hat sie in Zeiten zunehmender

Digitalisierung eine andere Rolle. Eine aktuelle Umfrage von BearingPoint unter

203 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Chemie/Pharma und der

Automobilindustrie ergab, dass sich 75 Prozent der befragten Unternehmen aktiv

mit dem Thema Predictive Maintenance auseinandersetzen.







erfolgreich umgesetzt. Auf Basis der Experteneinschätzungen konnten Maschinen-

und Anlagenstillstandszeiten bereits um 18 Prozent, die Wartungs- und

Servicekosten um 17 Prozent reduziert werden. Die Ersatzteilbestände konnten um

durchschnittlich 13 Prozent gesenkt werden. Diese Werte spiegeln oder

übertreffen den von Unternehmen eingeschätzten erwarteten Nutzen und haben damit

auch einen maßgeblichen Einfluss auf den Unternehmensumsatz: bei den befragten

Unternehmen nahm der Umsatz innerhalb von ein bis zwei Jahren nach der Umsetzung

der Projekte um 10 Prozent zu.



IT-Sicherheit bleibt Top-Herausforderung



Auf Basis der bereits umgesetzten Maßnahmen und der daraus gewonnenen

Erfahrungen schätzen Unternehmen technische Hürden wie die IT-Sicherheit, die

Auswahl und Verfügbarkeit der Daten oder die Anwendung statistischer Methoden im

Vergleich zur Umfrage 2017 zwar als geringer ein. Dennoch bleiben die

IT-Sicherheit (44 Prozent), die IT-Infrastruktur (42 Prozent) sowie die Auswahl

und Verfügbarkeit der Daten (41 Prozent) die Top 3 Herausforderungen von

Unternehmen bei der Umsetzung von Predictive Maintenance Projekten. Der in der

Vergangenheit als größte Herausforderung eingeschätzte hohe

Implementierungsaufwand ist nach wie vor die größte nicht-technische

Herausforderung und liegt mit 39 Prozent an vierter Stelle.



Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gilt inzwischen als wichtigster Schlüssel

zum Erfolg



Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Implementierung von Predictive

Maintenance in Unternehmen haben sich nach Einschätzungen der befragten Experten

in den letzten drei Jahren gewandelt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, Seite 2 ► Seite 1 von 2



Bereits die Hälfte der Befragten hat Predictive Maintenance (Pilot-)Projekteerfolgreich umgesetzt. Auf Basis der Experteneinschätzungen konnten Maschinen-und Anlagenstillstandszeiten bereits um 18 Prozent, die Wartungs- undServicekosten um 17 Prozent reduziert werden. Die Ersatzteilbestände konnten umdurchschnittlich 13 Prozent gesenkt werden. Diese Werte spiegeln oderübertreffen den von Unternehmen eingeschätzten erwarteten Nutzen und haben damitauch einen maßgeblichen Einfluss auf den Unternehmensumsatz: bei den befragtenUnternehmen nahm der Umsatz innerhalb von ein bis zwei Jahren nach der Umsetzungder Projekte um 10 Prozent zu.IT-Sicherheit bleibt Top-HerausforderungAuf Basis der bereits umgesetzten Maßnahmen und der daraus gewonnenenErfahrungen schätzen Unternehmen technische Hürden wie die IT-Sicherheit, dieAuswahl und Verfügbarkeit der Daten oder die Anwendung statistischer Methoden imVergleich zur Umfrage 2017 zwar als geringer ein. Dennoch bleiben dieIT-Sicherheit (44 Prozent), die IT-Infrastruktur (42 Prozent) sowie die Auswahlund Verfügbarkeit der Daten (41 Prozent) die Top 3 Herausforderungen vonUnternehmen bei der Umsetzung von Predictive Maintenance Projekten. Der in derVergangenheit als größte Herausforderung eingeschätzte hoheImplementierungsaufwand ist nach wie vor die größte nicht-technischeHerausforderung und liegt mit 39 Prozent an vierter Stelle.Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gilt inzwischen als wichtigster Schlüsselzum ErfolgDie wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Implementierung von PredictiveMaintenance in Unternehmen haben sich nach Einschätzungen der befragten Expertenin den letzten drei Jahren gewandelt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,