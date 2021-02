Giga Wasserstoff Brennzellen Fabrik in Norwegen

Lysaker, Norwegen (ots) - TECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) zielt darauf ab,

Norwegens erste gro?räumige Produktion von Brennstoffzellen zu gründen, die als

Herz für wasserstollbetriebene Schiffe und anderen Hochleistungsanlagen

optimiert wurde.



Nehmen Sie heute um 10:00 Uhr MEZ an der Online-Auftaktveranstaltung teil, an

der die Geschäftsleitung und die Vorstände von TECO 2030 sowie wichtige Partner

teilnehmen.





Am Ende wird es LIVE-Fragen und Antworten geben:https://www.facebook.com/events/1150720025398814"Unser Ziel ist es, ein fortschrittliches Innovationszentrum in Kombination miteiner Gigafabrik zu errichten. Das bedeutet, dass wir Brennstoffzellen mit einerLeistung von 1200 Megawatt oder 1,2 Gigawatt pro Jahr produzieren werden. Diesentspricht einem Jahresumsatz von mehreren hundert Millionen Euro. Dies wird dieerste Massenproduktion von Brennstoffzellen in Norwegen sein und eineDrehscheibe für die norwegische Wasserstoffindustrie. " sagt Tore Enger, CEO vonTECO 2030 ASA.Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff mit Wasserdampf als einzige Emission inElektrizität um. "Wir optimieren Brennstoffzellen von Grund auf für den Einsatzauf hoher Seefahrt. Wir kombinieren eine erstklassige Brennstoffzellenlösung voneinem vertrauenswürdiger Engineering-Partner für führende Unternehmen mit langerGeschichte mit der globalen maritimen Industrie", sagt Herr Enger.Die Entwicklung von Brennstoffzellen erfolgt in Zusammenarbeit mit demösterreichischen Ingenieurbüro AVL, dem weltweit größten unabhängigenUnternehmen für die Entwicklung von Antriebsstrangsystemen. TECO 2030 hat eineeinzigartige Zusammenarbeit mit einem der weltweit fortschrittlichstenR&D-Cluster aufgebaut. AVL verfügt über 20 Jahre Erfahrung und mehr als 150Patente in der Brennstoffzellenindustrie. AVL wird auch zur Planung und zum Bauder Fabrik beitragen. TECO 2030 wird eine marine Wasserstofflösung liefern, dieeffizienter, kompakter und langlebiger ist als Brennstoffzellen, die aufmodifizierten Fahrzeugstapeln basieren. Die Partnerschaft mit AVL hat bereitsdazu geführt, dass der TECO Future Funnel, das weltweit vollständigsteAbgasreinigungssystem, in Produktion geht. Es ist geplant, dieBrennstoffzellenproduktion im Jahr 2022 aufzunehmen.Neben AVL hat TECO 2030 bereits Partnerschaften mit hochwertigenIndustrieunternehmen wie dem österreichischen Hauptstromunternehmen Verbund, dergroßen niederländischen Binnenschifffahrtsgesellschaft Chemgas und derinnovativen, in siebten Generation niederländischen Werft Thecla Bodewesgeschlossen. TECO 2030 wird eine solche Partnerschaft als Plattform für die