Der öffentliche Domain Name Service Quad9 zieht in die Schweiz für den bestmöglichen Schutz der Privatsphäre im Internet

Zürich (ots) - Quad9 weitet als erste DNS-Sicherheitslösung den Datenschutz der

DSGVO auf alle Internetnutzer*innen weltweit aus.



Quad9, die weltweit verfügbare Non-Profit-Sicherheitsplattform im Domain Name

System (DNS), verlegt ihren Hauptsitz von Kalifornien nach Zürich. Unterstützt

wird sie dabei von Packet Clearing House und SWITCH.



Quad9 unterscheidet sich von anderen DNS-Anbietern, indem sie sich freiwillig

der Gerichtsbarkeit eines Landes unterwirft, das Datenschutzgesetze nach den

weltweit höchsten Standards strikt durchsetzt. Die Schweiz gilt als Hort

individueller Rechte. Ihr Datenschutzgesetz ist mit dem europäischen Standard

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) harmonisiert. Es verleiht Privatpersonen

durchsetzbare Rechte und wirksamen Rechtsschutz. So profitieren

Quad9-Nutzer*innen in aller Welt vom uneingeschränkten Schutz des Schweizer

Rechts. Diese und weitere Zugeständnisse und Rechtserkenntnisse der Schweizer

Regierung, die die Privatsphäre und die Sicherheit der Nutzer*innen von Quad9

gewährleisten, machten die Standortwahl von Quad9 zur naheliegenden Lösung.







Schutz der Privatsphäre.



Datenschutz gesetzlich verankert



Im Gegensatz zu kommerziellen DNS-Betreibern, die vom Verkauf der persönlichen

Daten und des Browserverlaufs der Nutzer*innen profitieren, beschreitet Quad9

einen anderen Weg. Anfragen und Adressen der Nutzer*innen werden weder gesammelt

noch gespeichert, weshalb ein Zugriff auf Nutzerdaten durch Dritte

ausgeschlossen ist. Quad9 ist eine Non-Profit-Organisation mit transparenter

Verwaltung und Finanzierung, die durch Spenden unterstützt wird und sich

ausschliesslich dem Betrieb privater und sicherer DNS-Dienste verpflichtet.



"Datenschutzversprechen von DNS-Sicherheitslösungen sind nur von Bedeutung, wenn

sie rechtsverbindlich sind und von einer zuständigen Behörde durchgesetzt

werden. Datenschutzregelungen, die nicht durch Gesetze untermauert werden, sind

nur leere Versprechen", erklärt John Todd, Geschäftsführer von Quad9.



Quad9 steht unter der Aufsicht des Eidgenössischen Datenschutz- und

Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) und unterliegt dem Schweizer Recht. Das

schweizerische Datenschutzgesetz enthält keinerlei Beschränkung hinsichtlich der

Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes der Personen, deren persönliche Rechte

durch das Gesetz geschützt werden. Durch die Nutzung von Quad9 können Menschen

aus aller Welt uneingeschränkten, gesetzlich durchsetzbaren Schutz geniessen wie

Schweizer Bürger*innen.



Datenschutzrisiken im Domain Name System



Wann immer Verbraucher*innen das Internet nutzen, hinterlassen sie digitale Seite 2 ► Seite 1 von 2



