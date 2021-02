Glenn Fletcher kehrt als Vertriebsleiter für Europa zu NVT Phybridge zurück

Oakville, Ontario (ots/PRNewswire) - NVT Phybridge begrüßt Glenn Fletcher nach

einer persönlichen Auszeit zurück in der Organisation



Glenn Fletcher ist zu NVT Phybridge als Vertriebsdirektor für die europäische

Region zurückgekehrt. Herr Fletcher wird die Leitung des europäischen

Vertriebsteams übernehmen und gleichzeitig den Partnern und Kunden weiterhin

einen Mehrwert bieten.



Vor seiner Auszeit im Januar 2019 war Herr Fletcher maßgeblich daran beteiligt,

sein Vertriebsteam zum Erfolg zu führen und den Umsatz in der EMEA-Region zu

steigern. Unter der Leitung von Herrn Fletcher arbeitete das EMEA-Vertriebsteam

an mehreren großen digitalen Transformationsprojekten für UK Rail, HMPS und das

HS1-Projekt.







bei unseren Mitarbeitern und Kunden", so Steven Fair, EVP of Global Sales, NVT

Phybridge. "Glenn hat eine unglaublich einzigartige Fähigkeit, bestehende

Partnerschaften zu nutzen, um die Umsatzerwartungen in der Region zu

übertreffen."



Informationen zu NVT Phybridge



NVT Phybridge ist ein weltweit führender Anbieter von Power over Long Reach

Ethernet-Lösungen. NVT Phybridge ist bestrebt, Unternehmen bei der Maximierung

ihrer IoT-Investitionsrendite zu unterstützen, indem es hochwertige PoE-Lösungen

bereitstellt, die robust, sicher und einfach zu implementieren sind. Die

preisgekrönte CHARIoT-Serie von PoE-Switches und -Extendern mit großer

Reichweite unterstützt Kunden bei der Modernisierung zu einem IP-basierten

Netzwerk und verwandelt bestehende oder neue Infrastrukturen in einen IP-Pfad

mit Strom.



NVT Phybridge ist ein nordamerikanisches Technologieunternehmen mit globaler

Reichweite, das sich der praktischen Innovation verschrieben hat. Die oberste

Priorität ist es, innovative und erschwingliche Lösungen auf den Markt zu

bringen, die technologisch fortschrittlich und praktisch für den Kunden sind.

Erfahren Sie mehr auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068938-1&h=4161690043

&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068938-1%26h%3D2

041079463%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nvtphybridge.com%252F%26a%3Dwww.nvtphybri

dge.com&a=www.nvtphybridge.com .



Pressekontakt:



Christina Croce

christina.croce@nvtphybridge.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153309/4840454

OTS: NVT Phybridge





"Die Rückkehr von Glenn als Leiter unseres EU-Teams sorgt für große Kontinuitätbei unseren Mitarbeitern und Kunden", so Steven Fair, EVP of Global Sales, NVTPhybridge. "Glenn hat eine unglaublich einzigartige Fähigkeit, bestehendePartnerschaften zu nutzen, um die Umsatzerwartungen in der Region zuübertreffen."Informationen zu NVT PhybridgeNVT Phybridge ist ein weltweit führender Anbieter von Power over Long ReachEthernet-Lösungen. NVT Phybridge ist bestrebt, Unternehmen bei der Maximierungihrer IoT-Investitionsrendite zu unterstützen, indem es hochwertige PoE-Lösungenbereitstellt, die robust, sicher und einfach zu implementieren sind. Diepreisgekrönte CHARIoT-Serie von PoE-Switches und -Extendern mit großerReichweite unterstützt Kunden bei der Modernisierung zu einem IP-basiertenNetzwerk und verwandelt bestehende oder neue Infrastrukturen in einen IP-Pfadmit Strom.NVT Phybridge ist ein nordamerikanisches Technologieunternehmen mit globalerReichweite, das sich der praktischen Innovation verschrieben hat. Die oberstePriorität ist es, innovative und erschwingliche Lösungen auf den Markt zubringen, die technologisch fortschrittlich und praktisch für den Kunden sind.Erfahren Sie mehr auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068938-1&h=4161690043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068938-1%26h%3D2041079463%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nvtphybridge.com%252F%26a%3Dwww.nvtphybridge.com&a=www.nvtphybridge.com .Pressekontakt:Christina Crocechristina.croce@nvtphybridge.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153309/4840454OTS: NVT Phybridge