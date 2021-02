FREENOW rejoint le Climate Pledge

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lancée en 2019 par la multinationale Amazon et Global Optimism, entreprisedédiée au changement social et environnemental, le Climate Pledge est uneinitiative qui regroupe plus de 30 grandes entreprises à travers le mondevoulant agir ensemble face à la crise climatique. En s'engageant à accélérerleur transition vers le Net Zéro Carbone, elles envoient un important signalpour montrer que la demande des consommateurs pour des produits et des servicesà faible intensité de carbone est croissante et que les entreprises se doiventd'y répondre." Au moment où les États-Unis franchissent une étape cruciale dans la luttecontre le changement climatique en rejoignant officiellement cette semainel'Accord de Paris, je suis heureux d'accueillir dans le Climate Pledge, 20nouvelles entreprises qui veulent aller encore plus vite ", a déclaré JeffBezos, fondateur et PDG d'Amazon . " Amazon a cofondé The Climate Pledge en 2019pour encourager les entreprises à atteindre les objectifs de l'accord de Paris10 ans plus tôt, et nous constatons un élan incroyable au travers de cettepromesse avec 53 entreprises de 18 secteurs industriels installées dans 12 paysqui ont déjà rejoint le mouvement. Ensemble, nous pouvons mettre à profit uneaction collective pour aider à décarboniser le secteur économique et préserverla Terre pour les générations futures ".En début d'année, FREENOW a lancé son initiative "Move To Net-Zero" et prévoitau moins 50 % de trajets en véhicules entièrement électriques d'ici 2025 et 100% de trajets 0 émission d'ici 2030 dans les 100 villes en Europe où le serviceopère. En parallèle, l'entreprise compense déjà toutes ses émissions carbonesdepuis 2020." Nous sommes ravis de rejoindre d'autres entreprises engagées pour ledéveloppement durable à travers le Climate Pledge. FREENOW s'est engagé auprès