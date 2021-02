Milano (ots) - La piattaforma di multi-mobilità leader in Europa dimostra

ulteriormente l'impegno nella sua iniziativa Move to Net-Zero firmando il

Climate Pledge fondato da Amazon e Global Optimism



FREE NOW aderisce a The Climate Pledge

(https://www.theclimatepledge.com/it/it.html) , co-fondato da Amazon e Global

Optimism con lo scopo di raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, dieci

anni in anticipo rispetto all'obiettivo prefissato dall'Accordo di Parigi del

2050. La stessa FREE NOW ha fissato il suo traguardo: la tech company punta ad

essere la prima piattaforma di mobilità in Europa a diventare Net-Zero nei

principali mercati europei in cui opera entro il 2030, offrendo una flotta 100%

a zero emissioni.







L'iniziativa The Climate Pledge è nata nel 2019 dalla global retail companyAmazon e Global Optimism, azienda guida nel cambiamento sociale e ambientale.Oltre 50 grandi società hanno aderito all'impegno nel 2020, dimostrando che larichiesta da parte degli utenti di prodotti e servizi che aiutino a ridurre leemissioni di carbonio è sempre più forte ed in continua crescita. "Mentre gliStati Uniti stanno compiendo un importante passo in avanti nella lotta contro ilcambiamento climatico, rientrando ufficialmente nell'accordo di Parigi, noisiamo entusiasti di dare il benvenuto all'interno del nostro Climate Pledge a 20nuove aziende." - ha affermato Jeff Bezos , Founder e CEO di Amazon - "Il nostroobiettivo è incoraggiare le imprese a raggiungere gli obiettivi dell'accordo diParigi con ben 10 anni di anticipo e l'impegno dimostrato dalle 53 aziendefirmatarie del Pledge, appartenenti a 18 settori diversi e provenienti da 12Paesi, ci fa capire quanto siamo uniti dallo scopo comune di aiutare adecarbonizzare l'economia e di preservare la Terra per le generazioni future" .FREE NOW, d'altro canto, ha annunciato lo scorso gennaio il suo piano Move ToNet-Zero per ridurre le emissioni di carbonio: la strategia di sostenibilitàolistica prevede la compensazione immediata delle emissioni e si pone, comeobiettivi a lungo termine, di raggiungere il 50% di corse effettuate con veicolicompletamente elettrici entro il 2025 e il 100% della flotta a zero emissionientro il 2030. "Siamo entusiasti di unirci alle aziende orientate allasostenibilità firmatarie di The Climate Pledge per guidare il cambiamentoclimatico. È nostra ambizione ed impegno nei confronti delle città in cuioperiamo avere un ruolo di primaria importanza nel ridurre le emissioni e