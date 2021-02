FREE NOW se une al compromiso climático de Amazon y refuerza su estrategia de sostenibilidad

Madrid (ots) - - "The Climate Pledge" es la iniciativa de Amazon y Global

FREE NOW (https://free-now.com/es/) , la plataforma de movilidad líder enEuropa, se une al compromiso ' The Climate Pledge(https://www.theclimatepledge.com/) ', una iniciativa co-fundada por Amazon yGlobal Optimism para lograr las cero emisiones netas de carbono para 2040, loque supone una década antes del objetivo del Acuerdo de París de 2050. Por suparte, FREE NOW pretende alcanzar este hito incluso antes, convirtiéndose en unacompañía con cero emisiones netas para 2030 en todos los mercados europeosclaves para la empresa.El compromiso 'The Climate Pledge' fue fundado en 2019 por Amazon y GlobalOptimism, una empresa que se centra en el cambio social y ambiental, con elobjetivo de alcanzar el Acuerdo de París 10 años antes y tener cero emisiones decarbono en 2040. Hasta el momento, más de 53 empresas de 18 industrias y 12países se han unido a esta iniciativa, enviando una clara señal de que habrá unrápido crecimiento en la demanda de productos y servicios que ayuden a reducirlas emisiones de carbono. " A la vez que Estados Unidos da un importante paso enla lucha contra el cambio climático, reincorporándose oficialmente al Acuerdo deParís esta semana, me complace dar la bienvenida a 20 nuevas empresas a TheClimate Pledge ", dijo Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon. " Ya somos un totalde 53 compañías, las que juntas podemos usar nuestra escala colectiva paraayudar a descarbonizar la economía y preservar la Tierra para las generacionesfuturas ".El apoyo de FREE NOW a esta iniciativa está alineada con su estrategia desostenibilidad 'Move To Net-Zero', con la que quiere convertirse en la primeraplataforma de movilidad con cero emisiones netas de carbono en 2030. En el cortoplazo, esta estrategia también se propone lograr la neutralidad de carbono deforma inmediata a través de la compensación de emisiones y, para 2025, conseguirque, al menos, el 50% de su flota esté compuesta por vehículos totalmenteeléctricos. Para conseguir estos ambiciosos objetivos, FREE NOW invertirá 100millones de euros en recursos durante los próximos cinco años.