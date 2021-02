FREE NOW schließt sich "The Climate Pledge" an

Hamburg (ots) - Europas führende Multimobilitätsplattform stellt weiteren

Meilenstein seiner Net Zero Initiative vor und unterzeichnet "The Climate

Pledge", eine von Amazon und Global Optimism gegründete Initiative



Der Mobilitätsanbieter FREE NOW schließt sich The Climate Pledge

(https://www.theclimatepledge.com/) an, einer von Amazon und Global Optimism

gegründeten Initiative. Alle angeschlossenen Unternehmen verpflichten sich

darin, ihre Emissionen bis 2040 auf null zu reduzieren. FREE NOW möchte dieses

Ziel bereits früher erreichen. Der Mobilitätsanbieter strebt bis 2030, 20 Jahre

vor dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, in allen europäischen Schlüsselmärkten

emissionsfreie Fahrten zu 100 Prozent an.





"The Climate Pledge" ist eine Verpflichtung, bis 2040 Null-Emissionen zuerreichen - zehn Jahre früher als das Ziel des Pariser Abkommens. Die Initiativewurde 2019 von Amazon und Global Optimism, einem Unternehmen, das sich aufsoziale und ökologische Veränderungen konzentriert, ins Leben gerufen. 53Unternehmen traten dem Pledge bisher bei und senden damit ein wichtiges,internationales Signal: Produkte und Dienstleistungen, die zur Reduzierung vonKohlenstoffemissionen beitragen, sollen in den Fokus gestellt und derenNachfrage gesteigert werden."Die USA hat in dieser Woche mit dem offiziellen Beitritt zum PariserKlimaabkommen einen wichtigen Schritt unternommen. Gleichzeitig freue ich mich,20 neue Unternehmen, die noch schneller vorankommen wollen, bei The ClimatePledge begrüßen zu dürfen", sagt Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon. "Amazonhat The Climate Pledge im Jahr 2019 mitbegründet, um Unternehmen zu ermutigen,die Ziele des Pariser Abkommens noch früher zu erreichen. Wir sehen eineunglaubliche Dynamik und Offenheit für die Initiative mit 53 Unternehmen aus 18Branchen in zwölf Ländern. Gemeinsam können wir unsere kollektive Größe nutzen,um zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beizutragen und die Erde für zukünftigeGenerationen zu erhalten", ergänzt Bezos.FREE NOW will als erste europäische Mobilitätsplattform Net Zero erreichenFREE NOW stellte erst kürzlich sein Move To Net-Zero Programm vor, dasmindestens 50 Prozent vollelektrische Fahrten bis 2025, 100 Prozentemissionsfreie Fahrten bis 2030 in allen europäischen Märkten und sofortigeKlimaneutralität durch ein flächendeckendes Offsetting-Programm vorsieht."Wir möchten in allen Städten, in denen wir tätig sind, unseren Beitrag zurReduzierung von Emissionen leisten und es Menschen erleichtern,umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen", so Marc Berg, CEO von FREE NOW."Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bereits in Bezug auf unserNet-Zero Programm gemacht haben, und wir können noch viel mehr tun. Wir freuenuns, dass wir uns mit dem Climate Pledge anderen nachhaltigkeitsbewusstenUnternehmen anschließen."Mehr Informationen zum Move To Net Zero Programm von FREE NOW:https://free-now.com/about-us/sustainability/Mehr Informationen zu The Climate Pledge: http://www.theclimatepledge.comÜber FREE NOW:FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von BMW und Daimler.Neben Ride-Hailing bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobilitywie E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds und auch Carsharing an. Es besteht aus denVerticals FREE NOW (zehn europäische Märkte) und ?eat (fünf lateinamerikanischeMärkte und ein europäischer Markt). Zusammen werden die Verticals derzeit von 50Millionen Nutzern in 16 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist FREENOW der größte Multiservice-Mobilitätsanbieter in Europa und die am schnellstenwachsende Ride-Hailing-Plattform in Lateinamerika. FREE NOW arbeitet mitverschiedenen Drittanbietern zusammen, um seinen Kunden eine noch größereAuswahl an Optionen zu bieten, um von A nach B zu kommen. Insgesamt beschäftigtFREE NOW rund 2.000 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um denGlobus. CEO von FREE NOW ist Marc Berg.Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/ (https://adpublica.us3.list-manage.com/track/click?u=581680731256ad95a2d90ed41&id=5ff02b1d03&e=edfc4dd4b8)Pressekontakt:FREE NOWFalk SlugaSenior PR Manager Germany/AustriaTelefon: +49 (0) 40 3060 689-94E-Mail: mailto:falk.sluga@free-now.comad publica Public RelationsRobert KriestenSenior Account ManagerTelefon: +49 (0) 40 317 66-338E-Mail: mailto:free-now@adpublica.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135702/4840465OTS: FREE NOW