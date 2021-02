European Metals veröffentlicht Analysten-Research-Update

EUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED (ASX: EMH, WKN: A14XRL), Partner und Entwickler von Cinovec, der größten Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, freut sich das Research Update von dem Analysten Rodney Hooper zu veröffentlichen:

European Metals Holdings Limited – Europe's largest lithium hard rock resource strategically positioned to locally supply the fastest growing EV market globally with high margin lithium hydroxide

Basierend auf den aktuellen, voll finanzierten EV/EBITDA-Bewertungen von Lithium Spielern in Europa und den USA, suggeriert Rodney Hooper eine faire Preisspanne von A$2,91 - A$3,49/Aktie in den nächsten 12 Monaten.

Längerfristig nimmt er an, dass der 49%ige Anteil von EMH mit einem 10-fachen EV/EBITDA-Multiple gehandelt werden sollte, sobald ab 2025 eine stetige Produktion erreicht wird. Dies entspricht einem Preis von 4,67 A$/Aktie mit einem "Blue Sky"-Aufwärtspotenzial von 7,64 A$/Aktie bei einer langfristigen Produktion von 50 ktpa.

LINK: http://dgwa.org/wp-content/uploads/2021/02/EMH-Feb-Report-2021-FD.pdf

Lithium/Zinn-Projekt Cinovec

Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet s.r.o. befindet sich zu 49 % im Besitz von European Metals und zu 51 % im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-%-Tochtergesellschaft SDAS).

Cinovec beherbergt eine weltweit bedeutsame Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten angedeuteten Mineralressource von 372,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,45 % Lithiumoxid und 0,04 % Zinn sowie einer vermuteten Mineralressource von 323,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,39 % Lithiumoxid und 0,04 % Zinn, die insgesamt 7,22 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent und 263.000 Tonnen Zinn enthält und am 28. November 2017 gemeldet wurde (weitere Steigerung der angedeteuten Ressource bei Cinovec South). Eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 % Lithiumoxid und 0,09 % Zinn, die am 4. Juli 2017 gemeldet wurde (Erste Erzreserve bei Cinovec – Weitere Informationen), wurde für die ersten 20 Jahre des Abbaus mit einer Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr erklärt, der am 11. Juli 2018 gemeldet wurde (Produktion bei Cinovec soll auf 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr steigen).