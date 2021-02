TRADE REPUBLIC WIRD DEUTSCHLANDS GRÖSSTER ANBIETER KOSTENFREIER ETF- UND AKTIEN-SPARPLÄNE

- Ab sofort bietet die Trade Republic Bank mehr als 1.500 ETFs zum provisionsfreien Handel und als kostenfreie ETF-Sparpläne an



- ETFs von DWS, Amundi und Lyxor ergänzen bisheriges ETF-Angebot von BlackRock und WisdomTree



- Kostenlose Aktien-Sparpläne auf mehr als 2.500 Titel ausgeweitet



- Alle relevanten Daten wie die Zusammensetzung des ETF, dem Industriefokus oder der Zielländer sind bequem in der App zu finden.





BERLIN, 17. FEBRUAR 2021





Kunden der Trade Republic finden in der App nun Deutschlands größtes Angebot an provisionsfreien ETFs sowie kostenfreien ETF- und Aktien-Sparplänen. Ab sofort können Kunden mehr als 1.500 ETFs der Anbieter iShares, Xtrackers ETFs der DWS, Lyxor, WisdomTree und Amundi handeln und besparen. Gleichzeitig erweitert Trade Republic das Angebot an Aktien-Sparplänen auf über 2.500 Titel. So können Kunden kostenfrei und auch in Form von Bruchteilen in einige der größten Unternehmen der Welt investieren. Damit baut Trade Republic seine Stellung für das Sparen am Kapitalmarkt weiter aus.



Statt bisher rund 430 ETFs können die Kunden nun in mehr als 1.500 ETFs investieren. Damit bietet das Fintech deutlich mehr provisionsfreie Anlageoptionen an als seine Wettbewerber. Das breite Produktportfolio umfasst ETFs beispielsweise auf Aktienindizes, Währungen oder Rohstoffe. Neben den bereits etablierten ETF-Emittenten BlackRock und WisdomTree gehören nun auch die DWS, Amundi und Lyxor zu den Partnern von Trade Republic. Alle 1.500 ETFs sind provisionsfrei handelbar und gleichzeitig als kostenfreie ETF-Sparpläne verfügbar. Damit arbeitet die Bank mit fast allen führenden Emittenten in Deutschland zusammen. Trade Republic ist zudem der einzige Broker in Deutschland, der kostenfreie ETF-Sparpläne für alle diese Emittenten im Angebot hat. Seite 2 ► Seite 1 von 4