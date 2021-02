infiniDome liefert Lösungen zur GPS-Überwachung und Schutz für Israel Railways

infiniDome Ltd., das GPS-Sicherheits- Unternehmen, gibt heute die Teilnahme mit dem israelischen Partner, Focus Telecom, an einem neuen landesweiten Projekt mit der israelischen Eisenbahn bekannt. Das Projekt umfasst die Installation von GPS-Repeatern durch Focus Telecom an mehr als 30 Bahnhöfen in ganz Israel, die an allen Standorten einen genauen, standortbasierten Service für eine neue Ticketing-App von Israel Railways bieten. Eine kritische Komponente des Projekts ist ein Überwachungsdienst, der jegliche GPS-Störungen oder Interferenzen in Echtzeit erkennt und meldet, sobald diese erkannt werden. Ermöglicht wird dies durch die IoT GPS-Sensoren von infiniDome und den cloudbasierten GPS-Überwachungsdienst infiniCloud.

„Die Einbindung der bewährten belastbaren PNT-Fähigkeit von infiniDome zur Überwachung und zum Schutz eines solch kritischen GPS-Dienstes ist eine notwendige Erweiterung für staatlich ausgewiesene kritische Infrastrukturen“, sagte Ehud Sharar, CEO von Focus Telecom.