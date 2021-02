DZ BANK stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: schlecht

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Volkswagen-Vorzugsaktie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 108 auf 170 Euro angehoben. Nach dem coronabedingt 15-prozentigen Rückgang der weltweiten Autonachfrage im Vorjahr rechne er für 2021 mit einer Erholung um rund 7 Prozent, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Märkte in Europa und den USA dürften stärker von den wirtschaftlichen Corona-Folgen belastet sein und mit erwarteten plus 5 Prozent weniger dynamisch wachsen. Das neue Anlagevotum für VW begründete er mit dem positiven Start der Elektroauto-Offensive, der guten Marktposition in China und der angestrebten deutlichen Dividendenerhöhung./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 09:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 09:25 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.