Kaufkraft und Mieten klaffen weit auseinander - Corona könnte dies noch verstärken

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Kaufkraft im Vergleich zu den Angebotsmietenvon immowelt zeigt:- Die Kaufkraft in München liegt 33 Prozent über dem Deutschlandmittel, dieAngebotsmieten sind allerdings 133 Prozent höher- Auch in Frankfurt und Stuttgart sind die Mietpreise dem verfügbaren Einkommenenteilt- In Berlin liegt die Kaufkraft 8 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt, dieMieten aber 56 Prozent darüber- Die reichsten Landkreise mit entsprechend hohen Mieten liegen um München undFrankfurtIn vielen deutschen Großstädten verdient die Bevölkerung zwarüberdurchschnittlich gut, die Mieten sind aber oft noch viel höher als derBundesdurchschnitt. Vor allem in München oder Frankfurt stehen die hohen Mietenin keinem angemessenen Verhältnis zur Kaufkraft. Das zeigt eine Analyse vonimmowelt, bei der die angebotenen Kaltmieten mit der durchschnittlichenKaufkraft pro Kopf in den Stadtkreisen über 500.000 Einwohnern sowie denreichsten Stadt- und Landkreisen Deutschlands verglichen wurden. DieVergleichsdaten zur Kaufkraft pro Einwohner stammen aus einer 2020veröffentlichten Mitteilung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Dengrößten Unterschied gibt es in München: Die jährliche Kaufkraft in derbayerischen Landeshauptstadt liegt bei 31.385 Euro pro Kopf. Das sind 33 Prozentmehr als der Bundesdurchschnitt, der bei 23.637 Euro liegt. Münchner verdienenalso in der Regel mehr, sie müssen aber auch mit deutlich größeren Ausgaben fürsWohnen rechnen: Denn mit Quadratmeterpreisen von im Median 18,60 Euro befindensich die Mieten 133 Prozent über dem Bundesmittel von 8,00 Euro.Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Frankfurt am Main. Das verfügbareEinkommen pro Einwohner liegt, auch aufgrund gut dotierter Jobs in derBankenbranche, 12 Prozent über dem Deutschlandwert - die Mieten übertreffen denWert allerdings um 83 Prozent. Im Mittel 14,60 Euro pro Quadratmeter kostet inFrankfurt eine Mietwohnung. Minimal besser ist das Verhältnis in Stuttgart: Dortliegt das verfügbare Einkommen 13 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, die Miete70 Prozent. Somit haben Stuttgarter im Mittel 26.592 Euro zur Verfügung, müssenallerdings bei Quadratmeterpreisen von 13,60 Euro einen großen Anteil ihresGehalts für das Wohnen ausgeben. Die Corona-Pandemie könnte diese Kluft nochweiter vergrößern. Kurzarbeit, gestrichene Arbeitsplätze oder insolventeUnternehmen sind nur einige wenige negative Begleiterscheinungen der Krise. AufDauer könnte das die Kaufkraft deutlich mindern, die Mieten dagegen steigenvorrausichtlich weiter (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immoweltde/2021-1/immowelt-prognose-trotz-corona-steigen-die-mieten-von-