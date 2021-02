SWIFT Wird Ecosystem-Partner des TechQuartiers

Frankfurt am Main (ots) - TechQuartier, der erfolgreiche FinTech-Hub in

Frankfurt, gibt heute seine Ecosystem-Partnerschaft mit SWIFT, dem weltweit

führende Anbieter von sicheren Finanznachrichtendiensten, bekannt.



Die Partnerschaft ermöglicht SWIFT Zugang zu vielversprechenden neuen Ideen,

Technologien und Startups im FinTech-Sektor - mit mehr als 100 FinTechs in

verschiedenen Entwicklungsphasen, die Mitglied im TechQuartier sind. SWIFT hat

damit die Möglichkeit, direkt mit Fintech-Gründern zusammenzuarbeiten, um

gemeinsam innovative Ideen auszubauen und neue digitale Lösungen zu entwickeln.

Darüber hinaus kann SWIFT zusammen mit anderen TechQuartier-Mitgliedern bei

kommenden Matchmaking-Events und Open Innovation Challenges zusammenzuarbeiten.







Finanzdienstleistungsbranche in unserer Community. Wir freuen uns darauf, unsere

Zusammenarbeit zu vertiefen und neue Wege zu erkunden, um Innovationen innerhalb

unserer Organisation und in unserem Netzwerk voranzutreiben, um Daten-Ökosysteme

und plattformbasierte Geschäftsmodelle der nächsten Generation zu gestalten",

erklärt Dr. Sebastian Schaefer, Geschäftsführer von TechQuartier.



Die Zusammenarbeit mit SWIFT bietet der TechQuartier-Community einzigartige

Einblicke in die Welt des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und

Innovationen rund um Cloud, APIs, digitale Identität, Cybersecurity, Daten und

KI.



"SWIFT ist seit mehr als 40 Jahren ein Treiber von Innovationen im

Zahlungsverkehr und verfolgt eine ehrgeizige neue Strategie, die weltweite,

reibungslose Echtzeit-Transaktionen ermöglicht, um die Zukunft der Branche

weiter zu gestalten. Wir freuen uns, durch unser Engagement im TechQuartier zur

Entwicklung des deutschen FinTech-Sektors beizutragen", sagt Jürgen Marstatt,

Head of SWIFT Germany, Austria & Europe Central.



Als Partner des TechQuartiers reiht sich SWIFT in eine Reihe mit anderen

Ökosystem-Partnern wie Commerzbank, Gruppe

IBM und viele mehr.



Über SWIFT



SWIFT ist eine genossenschaftliche Organisation im Besitz ihrer Mitglieder und

der weltweit führende Anbieter für die sichere Übermittlung von

Finanzinformationen. Wir stellen unseren Nutzern eine Nachrichtenplattform sowie

Standards für die Kommunikation zur Verfügung und bieten Produkte und Services,

die Finanzmarktteilnehmer miteinander verbinden und vernetzen. Dazu zählen auch

Analysen und Instrumente zur Identifizierung sowie zur Erfüllung regulatorischer

Vorgaben.



Wir verknüpfen mehr als 11.000 Bank- und Finanzorganisationen,

