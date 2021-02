RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS Nachrichtenquelle: globenewswire | 17.02.2021, 11:30 | 25 | 0 | 0 17.02.2021, 11:30 | Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Atrium Ljungberg AB

Isin SE0013359882 Coupon 1.122 Maturity 2025-04-01 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Atrium Ljungberg AB Isin SE0011643311 Coupon, spread 1.668 Maturity 2024-08-21 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Fastighets AB Stenvalvet Isin SE0013882628 Coupon, spread 1.213 Maturity 2024-10-07 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Fastighets AB Stenvalvet Isin SE0013101813 Coupon, spread 1.75 Maturity 2023-06-16 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Jernhusen AB

Isin SE0012193688 Coupon, spread 0.938 Maturity 2024-04-18 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Jernhusen AB Isin SE0013359601 Coupon, spread 1.368 Maturity 2025-04-23 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Assa Abloy AB Isin XS1973714717 Coupon, spread 1.00 Maturity 2024-04-02 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Assa Abloy AB Isin XS1953826549 Coupon, spread 0.875 Maturity 2023-02-22 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0



Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Svensk Fastighetsfinansiering

Isin SE0012676773 Coupon, spread 0.853 Maturity 2023-03-09 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30 Volume bought, SEK mln 30 Number of bids 1 Number of accepted bids 1

Average yield, DM 0.70

Lowest accepted yield, DM 0.70 Highest yield, DM 0.70

Accepted at lowest yield, % 100%

Auction Result of auction Auction date 2021-02-17 Name Svensk Fastighetsfinansiering Isin SE0013882719 Coupon, spread 0.88 Maturity 2022-11-16 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 0

Number of accepted bids 0

Average yield, DM 0

Lowest accepted yield, DM 0

Highest yield, DM 0

Accepted at lowest yield, % 0







