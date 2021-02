Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Viele Hausratversicherungen sind mutmaßlich zu teuer. So habenHausratversicherer 2015 noch knapp 48 Cent von jedem eingenommenen Euro fürSchäden ausgegeben. Bis 2019 sind die Beiträge für den Schadensausgleich auf nurnoch 39 Cent gesunken. Und auch 2020 sind die Schadenszahlen weiter zurückgegangen. Alle Daten stammen von der Branche selbst. Der Geldratgeber Finanztiprät deshalb, unbedingt Tarife zu vergleichen und zu einem guten und preiswertenTarif zu wechseln. Am besten geht das mit dem Portal Mr-Money, wie Finanztip ineiner aktuellen Untersuchung festgestellt hat.Drei von vier Haushalte in Deutschland haben eine Hausratversicherungabgeschlossen. Doch wenn diese Verträge unbeachtet in der Schublade liegen, kannes teuer werden, denn sinkende Schäden führen nicht automatisch zu günstigerenVerträgen: "Würden wir insgesamt mehr vergleichen und bei günstigen Angebotenhäufiger wechseln, würden ähnlich wie bei der Kfz-Versicherung auch bei derHausratversicherung die Preise insgesamt purzeln", sagt Henriette Neubert,Versicherungsexpertin bei Finanztip. "Im Vergleich mit neuen Tarifen bietenältere Verträge oft weniger Schutz und sind teilweise auch teurer." Finanztipempfiehlt deshalb, gerade ältere Verträge regelmäßig zu überprüfen, Tarife zuvergleichen und - wenn es sich lohnt - zu wechseln.Grobe Fahrlässigkeit absichernEine gute Hausratversicherung sollte bestimmte Bausteine unbedingt enthalten.Hierzu zählt die Absicherung bei grober Fahrlässigkeit. "Wenn ich das Fensterangekippt lasse und bei mir wird eingebrochen, können Versicherungen dieZahlungen verweigern", erklärt Neubert. "Wir empfehlen, die vertraglichauszuschließen." Auch eine Erweiterung des Brandbegriffs ist sehr sinnvoll, dadann bei einem Feuer auch Rauch- oder Sengschäden abgesichert sind. Darüberhinaus gibt es weitere Bausteine, die jeder individuell für sich prüfen sollte,wie etwa eine Fahrradversicherung oder die Absicherung von Elementarschäden. BeiVertragsabschluss ist es zudem wichtig, eine realistische Versicherungssumme zuwählen. "Ist mein Hausrat 80.000 Euro wert, aber nur mit 40.000 Euro versichert,ersetzt mir meine Versicherung im Schadensfall auch nur die Hälfte."Für den Wechsel ein Vergleichsportal nutzenVergleichsportale im Internet sind die einfachste Möglichkeit, eine gute undpassende Hausratversicherung zu finden. Finanztip hat aktuell die größtenVergleichsportale für Hausratversicherungen unter die Lupe genommen. Dabeiüberzeugte die Finanztip-Experten der Vergleichsrechner von Mr-Money: "Mr-Moneyzeigt gute Preise, hat sehr viele einstellbare Kriterien zur Tarifauswahl und