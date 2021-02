Deutsche Anleihen legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind nach der Talfahrt an den vergangenen Handelstagen am Mittwoch deutlich gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erhöhte sich bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 174,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,35 Prozent.

Händler erklärten die Kursgewinne am Rentenmarkt vor allem mit der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten. Sichere Anlagen, zu denen Bundesanleihen gezählt werden, profitierten hiervon. Nennenswerte Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht.