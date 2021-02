Gesundheit der Mitarbeiter stärker im Fokus/Randstad Studie zu den Trends in der neuen Arbeitswelt (FOTO)

Eschborn (ots) - Seit fast einem Jahr fordert die Corona-Pandemie von

Arbeitnehmern ein hohes Maß an Engagement und Widerstandsfähigkeit. Arbeitgeber

haben auf diese neuen Anforderungen reagiert und sich das Wohlbefinden ihrer

Mitarbeiter zur Priorität gemacht. Laut dem "Talent Trends Report" von Randstad

Sourceright geben 62% der Unternehmen an, dass die Förderung der Gesundheit und

des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter sehr wichtig ist, um als Arbeitgeber

attraktiv zu sein.



Arbeitgeber reagieren auf veränderte Arbeitnehmeranforderungen





Damit tragen Arbeitgeber einer veränderten Stimmung unter ArbeitnehmernRechnung, die bereits eine Umfrage zu Beginn der Pandemie zeigte. Laut einerRandstad-Civey Befragung im März 2020 forderten fast die Hälfte der deutschenArbeitnehmer (41%) von ihren Arbeitgebern Gesundheitsschutz im Sinne derNachhaltigkeit. "Arbeitgeber tun gut daran, das Wohl ihrer Mitarbeiter inHinblick auf ihre Arbeitgebermarke in den Fokus zu rücken", betont Klaus Depner,Manager Health & Human Safety bei Randstad Deutschland. "Schließlich werdenKandidaten künftig noch stärker auf die Maßnahmen achten, die Arbeitgeber fürGesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ergreifen", mahnt der RandstadExperte.Belegschaft vor Belastung und Burnout schützenBetriebliche Gesundheitsmaßnahmen sind weiterhin dringend erforderlich,schließlich sind die Arbeitsbedingungen seit Beginn der Pandemie für vieleherausfordernd geblieben. "Es ist diese anhaltende Belastung, die fürArbeitnehmer sowohl im Homeoffice als auch im Schichtbetrieb besondere Risikenbirgt", so Klaus Depner. "Burnout droht vor allem dort, wo Auszeiten fehlen. Dasgilt insbesondere für die Arbeit im Homeoffice. Dort verschwimmen die Grenzenzwischen Arbeit und Privatem besonders schnell." Arbeitgeber sind gehalten, aufdie Frühwarnzeichen dieser körperlichen und psychischen Erschöpfungskrankheit zuachten. Häufig haben Mitarbeiter das Gefühl, das Arbeitspensum komplett alleinebewältigen zu müssen. Dadurch steigt die Belastung noch stärker, es entsteht einTeufelskreis.Empathisches Führen ist die beste Medizin gegen MitarbeiterbelastungEs ist bezeichnend, dass 69% der im "Talent Trends Report" befragten Unternehmenbetonen, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice seit der Pandemie noch produktiverarbeiten. Um Überbelastung vorzubeugen und das Risiko für Burnout zu minimieren,sind Führungskräfte und Personalverantwortliche gefordert, ihre Mitarbeiternicht nur organisatorisch, sondern auch emotional zu begleiten und zu