DEUTSCHE BANK belässt Telefonica Deutschland auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Mobilfunkanbieters dürften verbesserte Serviceerlöse und Ergebniswachstumstrends (Ebitda) signalisieren, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 06:49 / GMT