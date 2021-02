DEUTSCHE BANK belässt Siemens Energy auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Energy von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens Energy sei eines der am besten positionierten Unternehmen für das Wachstum der "grünen" Wasserstoffwirtschaft, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allein das Elektrolyseurgeschäft berge ein Umsatzpotenzial von 1 bis 3 Milliarden Euro bis 2030. Auch die anderen Konzernsparten dürften davon profitieren, da der enorme Strombedarf für die Produktion von Wasserstoff Investitionen in Windkraftanlagen, Netzanbindungslösungen und in die Nachrüstung von Gasturbinen beschleunigen werde./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.