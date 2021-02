DEUTSCHE BANK belässt BHP GROUP auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BHP Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2050 Pence belassen. Die Resultate des Bergbaukonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe die überraschend hohe Dividende./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 06:49 / GMT