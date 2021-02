DEUTSCHE BANK belässt EASYJET auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Angesichts des anhaltenden Liquiditätsschwunds des Billigfliegers wäre er nicht überrascht, wenn die Briten in Kürze ein Anleihekaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden Pfund auflegen würden, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses sollte einen ausreichenden Liquiditätspuffer bieten, um die Corona-Krise zu meistern./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.