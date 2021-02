ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund / Fondsvolumen überschreitet 100 Millionen Euro

Zürich, Schweiz (ots) -



- Weltweit erster voll regulierter offener Infrastruktur-Publikumsfonds erreicht

wichtigen AuM Meilenstein

- Ausgezeichnet mit dem LuxFLAG Environment Label und konform mit Artikel 9 der

in Kraft tretenden Sustainable Finance Disclosure Regulation

- Zweistellige Renditen im Jahr 2020 erzielt



ThomasLloyd, einer der führenden Impact-Investment-Manager und Anbieter von

Klimafinanzierungen, hat mit seinem Sustainable Infrastructure Income Fund

(SIIF) ein verwaltetes Vermögen von über 100 Millionen Euro erreicht [1].





Der SIIF[2] ist der weltweit erste vollständig regulierte, offeneInfrastruktur-Publikumsfonds, der an der Green Exchange der Luxemburger Börsenotiert ist, einer speziellen Plattform für grüne, soziale und nachhaltigeWertpapiere. Der Fonds wurde bereits im Laufe eines Jahres in Anerkennung seinerkonsequenten Anlagestrategie und der Umsetzung von ESG-Faktoren im Anlageprozessmit dem LuxFLAG Environment Label ausgezeichnet. Das Label wird von einemunabhängigen Expertengremium vergeben und dient Anlegern als Orientierungshilfe,diejenigen Fonds zu identifizieren, die einen realen positiven Einfluss auf dieUmwelt haben sowie sozial und verantwortungsvoll investiert sind [3]. Der SIIFwird zudem mit Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)konform sein, sobald diese am 10. März 2021 in Kraft tritt.Die zugrunde liegende Anlagestrategie kann bereits auf eine erfolgreiche10-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken und lieferte bisher jährlich eineNettoperformance von mehr als 12 %. Im Jahr 2020 erzielte der SIIF einenNettowertzuwachs von 11,69 % [4]."Wir haben den SIIF 2018 als Reaktion auf die hohe Nachfrage von Fondsselektorenund institutionellen Anlegern sowie aus dem Wholesale-Segment, beispielsweisevon Vermögensverwaltern, aus dem Wealth Management und dem Private Banking, inganz Europa und Großbritannien aufgelegt. Bisher herrschte die landläufigeMeinung, dass Infrastrukturprojekte weitestgehend institutionellen Investorenvorbehalten seien, erhebliche Investitionssummen benötigten und eine Haltedauervon mehr als 10 Jahren mit sich brächten. Der semi-liquide SIIF bietet nunerstmals privaten und professionellen Anlegern die Möglichkeit, direkt undunmittelbar Zugang zu ausgewählten Infrastrukturprojekten zu bekommen. Weltweitsuchen Investoren zunehmend nach stabilen, renditestarken Anlagen mit geringerKorrelation zu traditionellen Anlageklassen. Der SIIF bietet Anlegern sowohlattraktive risikobereinigte Renditen als auch planbare langfristige Erträge",kommentiert Gründer und Chief Executive Officer, T.U. Michael Sieg.