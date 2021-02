POLITIK EU will bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen von Moderna Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.02.2021, 13:11 | 52 | 0 | 0 17.02.2021, 13:11 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat einen Vertrag über bis zu 300 Millionen weitere Impfstoffdosen des US-Herstellers Moderna ausgehandelt. Dies teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel mit./vsr/DP/mis

