GlobeX Data unterzeichnet in Australien erste Vertriebsvereinbarung für seine in der Schweiz gehostete Anwendungslösung Sekur.com für sichere E-Mail, sicheres Messaging und Datenschutz

17. Februar 2021 - Toronto, Ontario, GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA: A2PN34) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für sichere Kommunikation und sicheres Datenmanagement, freut sich, die Unterzeichnung der ersten Vertriebsvereinbarung für seine sichere Kommunikationslösung Sekur im Commonwealth of Australia bekannt zu geben, als Teil einer breit angelegten Strategie zur Expansion in Australien und Neuseeland.

GlobeX Data hat über seine australische Vertretung eine Vereinbarung über gegenseitige Empfehlungen mit einem Anbieter von IT-Dienstleistungen unterzeichnet, um den Vertrieb der sicheren Kommunikationslösung Sekur in der Region Sydney zu starten. Die Empfehlungsvereinbarung markiert den offiziellen Beginn der Vertriebsbemühungen in Australien durch MSPs (Managed Service Providers) im Land. Das Unternehmen plant Vereinbarungen mit weiteren größeren, auf den Finanzsektor spezialisierten Vertriebspartnern, da Australien im vergangenen Jahr unter mehreren aufsehenerregenden Cyber-Attacken und Cyber-Hacks zu leiden hatte und mehrere staatliche und nichtstaatliche Institutionen von Cyber- und BEC-Attacken (Business Email Compromise) schwer getroffen wurden. Einige der Angriffe betrafen auch die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), wie in diesem Artikel erwähnt. Einem anderen Artikel zufolge wird Australien gegenwärtig von ausländischen Spionen angegriffen und steht einer größeren Spionagebedrohung gegenüber als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges.

Der CEO von GlobeX Data, Alain Ghiai, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch in Australien wichtige Beziehungen zu IT-Dienstleistern und Vertriebspartnern aufbauen können. Unser Büro in Sydney ist seit September geöffnet. Wir kommen endlich aus den COVID-19-Lockdowns heraus und sehen verstärkte Aktivitäten in Sydney und Melbourne. Wir hatten mehrere virtuelle Meetings mit Führungskräften aus verschiedenen Branchen und diese Empfehlungsvereinbarung ist eine von vielen weiteren, die wir in den kommenden Monaten ankündigen werden, denn wir wollen Australien zu einer Schlüsselregion zur Umsatzgenerierung für GlobeX machen. Im nächsten Schritt werden wir uns auf verschiedene Schlüsselbereiche konzentrieren, wie die Finanzbranche, das Rechtswesen, die Energiebranche und den Bergbau. Wir gehen davon aus, dass wir in Australien in den kommenden Monaten Umsätze generieren und das Geschäft dort weiter ausbauen werden, um schließlich bis 2022 nach Neuseeland zu expandieren. Da wir nicht mit den gemeinhin als „Big Tech“ bezeichneten Plattformen AWS, Microsoft Azure oder Google-Cloud verbunden sind und es auch nie waren, können wir durch unsere proprietäre Technologie und unsere sicheren Server mit Sitz in der Schweiz ein wirklich unabhängiges, privates und sicheres Kommunikationsmittel durch sicheres Messaging, sichere Übertragung von Sprachaufzeichnungen, sichere Telefon- und Videokonferenzen und sichere E-Mails anbieten. Angesichts der Tatsache, dass Sicherheit und Datenschutz in Australien zu einem wichtigen Thema geworden sind, und der neuen WhatsApp-Regeln, wonach die Daten aller Nutzer mit Facebook geteilt werden, haben wir einen Anstieg der Nachfrage und der entsprechenden Anfragen für unsere sicheren und privaten Kommunikationslösungen festgestellt, und wir planen, allen Unternehmen in Australien dabei zu helfen, ihre Daten und ihre Kommunikation vor Data Minern und Hackern zu schützen.“