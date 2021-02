- Die Phase 2/3 Studie mit RHB-107 ermöglicht es Patienten, während der Studie in ihrem häuslichen Umfeld zu bleiben, während sie auf einem Niveau überwacht werden, wie es bisher nur stationär im Krankenhaus möglich war.

- Parallel dazu werden Topline-Daten der globalen Phase-2/3-Studie an stationär mit Opaganib behandelten Patienten für das zweite Quartal 2021 erwartet. Opaganib ist RedHills zweiter COVID-19-Wirkstoffkandidat.

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, North Carolina, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) („RedHill" oder das „Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute die Behandlung des erste Patienten in ihrer US-amerikanischen Phase-2/3-Studie mit oral verabreichtem RHB-107 (Upamostat)[1], einem neuen Prüfpräparat für Patienten mit symptomatischem COVID-19, die keine Krankenhausversorgung benötigen, bekannt.

Dr. Ben-Asher, CEO von RedHill, sagte: „RedHill hat zwei neuartige Phase-3-Moleküle zur oralen Behandlung von COVID-19 in der schnell voranschreitenden klinischen Entwicklung: RHB-107 für die ambulante Anwendung und Opaganib für die stationäre Behandlung von Krankenhauspatienten. Mit diesen beiden vielversprechenden und komplementären Zielvorgaben über das gesamte Spektrum der Schweregrade der Erkrankung steht RedHill an der Spitze der therapeutischen COVID-19-Forschung mit dem Ziel, sowohl bestehende als auch neu auftretende Mutationen anzugehen."

Die US-amerikanische Phase-2/3-Studie (NCT04723527) soll die Behandlung von Patienten mit symptomatischem COVID-19 zu Beginn des Krankheitsverlaufs mit einer einfachen, einmal täglichen oralen Behandlung mit RHB-107 in einem ambulanten Umfeld bewerten.

RHB-107 ist ein neuartiger, potenter Inhibitor von Serinproteasen, der auf menschliche Zellfaktoren abzielt, die an der Vorbereitung des Spike-Proteins für den Eintritt des Virus in die Zielzellen beteiligt sind. Es wird daher erwartet, dass er gegen neu auftretende virale Varianten mit Mutationen im Spike-Protein wirksam ist. RHB-107 zeigte eine starke Hemmung der Replikation des SARS-CoV-2-Virus in einem in vitro-Modell menschlicher Bronchialepithelzellen und frühere präklinische Arbeiten zeigten eine potenziell gewebeschützende Wirkung. Frühere klinische Studien mit RHB-107 umfassten mehrere Phase-1- und Phase-2-Studien in verschiedenen Indikationen, in denen das klinische Sicherheitsprofil von RHB-107 bei etwa 200 Patienten nachgewiesen wurde.