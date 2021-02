Durch den Ausbruch über ein Niveau von 58,00 Euro und den mittelfristigen seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend konnte ein mittelfristiges Kaufsignal etabliert werden. Zwar konnte HeidelbergCement zuletzt an 70,00 Euro zulegen, doch die letzten Wochen beschrieb das Wertpapier eine klare Konsolidierungsbewegung zurück auf 60,00 Euro. Die einstigen Hürden in diesem Bereich nutzt HeidelbergCement derzeit zur Stabilisierung, eine direkte Fortsetzung des laufenden Aufwärtstrends ist jedoch nicht ausgemachte Sache. Dazu müssen weitere Widerstände auf der Oberseite genommen werden, aktuell ist das Papier in einem neutralen Handelsbereich einzuschätzen.

Aufwärtstrend intakt

Insgesamt wird der HeidelbergCement-Aktie weiteres Gewinnwachstum zugeschrieben, aber erst ab einem Niveau von mindestens 67,00 Euro dürfte sich eine Fortsetzung des seit Mitte März 2020 laufenden Aufwärtstrends einstellen. Übergeordnete Zielmarken stellen die Hochs aus 2019 bei 73,52 sowie das runde Niveau von 80,00 Euro dar. Sollte es allerdings zu einem Wochenschlusskurs unterhalb von 61,00 Euro kommen, dürfte es zu einem Trendbruch und Abschlägen zunächst auf den EMA 50 bei 57,32 Euro kommen. Darunter findet HeidelbergCement im Bereich von 51,84 Euro eine weitere markante Unterstützung vor.