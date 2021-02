Siemens – Neuer Chef mit großen Zielen!

So mancher Profisportler träumt davon, auf dem Höhepunkt seiner Karriere von der Bühne abzutreten. Den wenigsten gelingt es. Dem ehemaligen Siemens-Chef Joe Kaeser ist es gelungen. Mit starken Quartalszahlen und einem Aktienkurs auf Allzeithoch übergab er den Chefsessel Anfang Februar an Roland Busch. Er will Kaesers Story weiterschreiben. Der Fokus liegt dabei auf Wachstum und Rendite. „Jetzt ist unser Ziel, aus Siemens ein nachhaltig wachsendes, fokussiertes Technologieunternehmen zu machen“, sagte Busch auf der virtuellen Hauptversammlung.

Umbau abgeschlossen

Rund sieben Jahre war Joe Kaeser Vorstandsvorsitzender von Siemens. In dieser Zeit machte er aus einem Konglomerat einen Technologiekonzern mit nur noch drei Bereichen: Digitale Industrie, smarte Infrastruktur und Mobilität. Der Umsatz schrumpfte dabei von 87 auf 55 Milliarden Euro. Aus dem Supertanker sollte ein Flottenverband mit Schnellbooten werden. Sektoren, welche die gesetzten Renditeziele nicht erreichten, gliederte er aus. Die Medizintechnik mit Siemens Healthineers und der Energiesektor mit Siemens Energy brachte Kaeser an die Börse und sind inzwischen selbst Kandidaten für den DAX®. Kaesers Strategie ging auf. Die Gewinnmarge der Münchener legte zuletzt zu.

Rendite im Fokus

Mit dem drastischen Gewinnsprung im ersten Quartal hob Busch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr nun an. Welche Strategie Busch verfolgt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Eines ist jetzt schon klar: Die von Kaeser eingeführte Holdingstruktur wird revidiert, um die verbliebenen Bereiche enger zu verknüpfen. Zudem soll nun die Ernte des jahrelangen Umbaus eingefahren und die Rendite gesteigert werden. In Bereichen wie Industrie 4.0 und IoT zählt Siemens schließlich global zu den führenden Anbietern. Gleichzeitig setzt der Physiker verstärkt auf Innovationen. Nach der Aufspaltungsphase braucht Siemens jedoch mittelfristig eine gewisse Größe, um mit den führenden IT-Unternehmen auf Augenhöhe zu sein. Zukäufe sind somit nicht ausgeschlossen.

Nach Angaben von Thomson Reuters zeigt sich ein Großteil der Analysten trotz des Höhenflugs der Siemens-Aktie mittelfristig optimistisch. Dabei verweisen sie auf das zuletzt starke Ergebniswachstum, die solide Bilanz und schlanke Struktur.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 136,20/159,70 Euro

Unterstützungsmarke: 112,60/121,60/128,10 Euro

Die Aktie von Siemens bildet einen Aufwärtstrend. Seit rund vier Wochen pendelt die Aktie allerdings in einer engen Range zwischen EUR 128,10 und EUR 136,20. Gelingt der Ausbruch nach oben besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 159,70 (161,80%-Retracementlinie). Kippt die Aktie unter die Marke von EUR 128,10 droht eine Konsolidierung bis EUR 121,60 oder gar EUR 112,60.

Siemens in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2020– 17.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2015– 17.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

