STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Buffett steigt ins Telekom-Geschäft ein

Zur Wochenmitte scheinen Anleger zunächst den Rückwärtsgang einzulegen und im Laufe des Vormittags Gewinne mitzunehmen. Der deutsche Leitindex notiert folglich 0,75% im Minus und rutscht unter die runde Marke von 14.000 Punkten. Für Impulse könnten am Nachmittag Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sorgen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Der meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist die SAP-Aktie. Die Papiere verlieren am Mittwochvormittag stärker als der DAX um 2% und stehen somit bei knapp unter 106 Euro. Kürzlich vermeldete SAP eine weitere Übernahme im Cloud-Geschäft. Der finnische Software-Hersteller AppGyver soll Teil der neuen „RISE with SAP“-Strategie sein. 2. Deutsche Telekom (WKN: 555750)

Ebenfalls im Minus notieren die Papiere der deutschen Telekom. Die Aktie verliert zum Mittag knapp 0,95%. Gestern Nacht wurde bekannt, dass die Investment-Holding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, bei der Telekom-Tochter T-Mobile US eingestiegen ist. Der Aktie der Mutter-Gesellschaft kann diese Nachricht heute keinen Aufwind geben. 3. Beiersdorf (WKN: 520000)

Mit einem noch stärkeren Minus findet sich die Beiersdorf-Aktie am DAX-Ende wieder. Die Papiere des Hamburger Nivea-Konzerns verlieren zeitweise über 5%. Das Unternehmen legte heute Zahlen vor. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn sind beim DAX-Konzern rückläufig. Investitionen in neue Produkte und Digitalisierung drücken auf die von der Corona-Pandemie ohnehin strapazierten Gewinne. Immerhin soll die Dividende von 70 Cent pro Aktie weiter stabil gehalten werden.