BIOCORP unterzeichnet zwei neue Vereinbarungen zur Nutzung von Mallya-Technologie

Im Detail ermöglicht die von SocialDiabetes entwickelte Plattform (mit CE-Kennzeichnung und FDA 510K) die Selbstüberwachung der Insulindosierung und gibt den Patienten personalisierte Empfehlungen. Alle erhobenen Daten fließen in eine telemedizinische Plattform mit Augmented Intelligence für Ärzte und spezialisierte Callcenter. Diese Plattform nutzen derzeit 250.000 Diabetiker, hauptsächlich in Spanien, Mexiko, Kolumbien und Chile.

Mit ihrer Analyse-Engine bietet die App von Health2Sync personalisierte Empfehlungen und Vorschläge zu Mahlzeiten, Bewegung und Blutzuckermanagement, die die Benutzer auf sehr überzeugende Weise dazu anhalten, sich an die Behandlungspläne zu halten. Die Patientenmanagement-Plattform von Health2Sync hilft dem Pflegepersonal beispielsweise bei der Insulindosierung mit entscheidungsunterstützenden Modulen, die effizient und skalierbar sind. Die Patientenmanagement-Plattform wird in über 260 Diabetesversorgungseinrichtungen in Taiwan, Malaysia und Japan eingesetzt und die mobile App wird von mehr als 600.000 Patienten in Taiwan, Japan, den USA, Hongkong, Malaysia, Singapur und Australien genutzt.

Mithilfe dieser digitalen Lösungen werden die Patienten die von ihrem Mallya-Sensor aufgezeichneten Daten automatisch synchronisieren können. Das Angebot ermöglicht ihnen die durchgängige Kontrolle in Kombination mit einer Analyse der glykämischen Daten und der Rückmeldung der Insulindosis. Diese Informationen können in Echtzeit über ein spezielles Portal an die behandelnden Ärzte übermittelt werden, um die Qualität des Dialogs mit den Patienten zu verbessern, Behandlungspläne zu optimieren und personalisierte Empfehlungen anzubieten.