Weitere große Messen in München abgesagt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.02.2021, 13:59 | 68 | 0 | 0 17.02.2021, 13:59 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Messe München hat am Mittwoch weitere große, für April geplante Messen abgesagt. Die größte europäische Schmuck- und Uhrenmesse Inhorgenta und die Reise- und Freizeitmesse free finden nicht statt, die Weltleitmesse Laser World of Photonics wird auf April 2022 verschoben. Messechef Klaus Dittrich erklärte: "Das aktuelle Pandemiegeschehen lässt jedoch keine sichere Planung zu." Die Messe München und Branchenvertreter hätten mit frühzeitigen Entscheidungen für Planungssicherheit gesorgt./rol/DP/fba

