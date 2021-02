UBS belässt Amadeus IT auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amadeus IT vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Wesentlich sei unter anderem, wie schnell sich die Geschäfte des spanischen Buchungssystem-Anbieters insgesamt erholt haben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei aber auch der Beitrag einzelner Sparten dazu./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 01:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 01:25 / GMT









Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: Amadeus IT

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





