Robert Bosch Stiftung fokussiert Arbeit auf drei Fördergebiete/ 80 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke aufgewendet

Stuttgart (ots) - Die Robert Bosch Stiftung GmbH hat im vergangenen Jahr den

umfassendsten Strategieprozess ihrer Geschichte abgeschlossen und sich

inhaltlich neu aufgestellt. Künftig konzentriert sie ihre Arbeit auf drei

Fördergebiete: Gesundheit, Bildung und Globale Fragen.



"Wir wollen noch wirksamer sein", sagt Prof. Dr. Joachim Rogall, Vorsitzender

der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung. "Deshalb haben wir die

Aktivitäten der Stiftung von fünf auf drei Fördergebiete reduziert. In diesen

Fördergebieten konzentrieren wir uns auf zehn Themen anstatt ehemals 34. Wir

sind davon überzeugt, dass wir durch diese Fokussierung einen noch größeren

Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten können."





Fokus auf die großen Themen der ZeitZentrale Themen im Fördergebiet Globale Fragen sind Frieden, Ungleichheit,Klimawandel, Demokratie, Migration und Einwanderungsgesellschaft. Im BereichBildung stehen das Lernen des Individuums und das Lernen der Organisationen imFokus. In ihrer Gesundheitsförderung lenkt die Stiftung den Blick auf dieMenschen im Gesundheitssystem und engagiert sich für dessen Zukunftsfähigkeit.Ziel der Stiftung ist es, in ihrer Förderung verstärkt relevanteWechselwirkungen zwischen den Themen zu berücksichtigen - etwa wie derKlimawandel zu Konflikten und Migration beiträgt.Neben dieser inhaltlichen Neuausrichtung hat die Stiftung auch ihreFörderinstrumente angepasst und auf aktuelle Entwicklungen in der Philanthropiereagiert.Mehr Kooperationen ermöglichen"Nicht Projekte verändern die Welt, sondern Menschen und Institutionen", sagtSandra Breka, Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung. "Wir werden wenigerProgramme selbst durchführen, sondern mehr Kooperationen eingehen undOrganisationen unterstützen, die zukunftsgerichtet und langfristig an einemProblem arbeiten. Auch wir als Stiftung müssen die komplexen Themen inhaltlichtiefer durchdringen und benötigen Zugang zu entsprechender Expertise."Diesen Ansatz verfolgt die Stiftung beispielsweise indem sie deninterdisziplinären Austausch zwischen Entscheidungsträgern und Meinungsbildnernin der Robert Bosch Academy unterstützt, noch stärker auf wissenschaftlicheBeratung zurückgreift und die Arbeit profilierter, praxisnaher Think Tanksweltweit fördert.Höhere Wirksamkeit durch optimierte StrukturenZur höheren Wirksamkeit der Förderung sollen weitere strukturelle Veränderungenbeitragen, für die im vergangenen Jahr die Weichen gestellt wurden. So wird imBosch Health Campus in Stuttgart neben dem Robert-Bosch-Krankenhaus und den