MORGAN STANLEY belässt HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Victoria Greer

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hella auf "Underweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Streitigkeiten zwischen den Autoherstellern und -zulieferern über die Halbleiterknappheit könnten die strukturellen Trends in der Autoelektronik beschleunigen, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Zentralisierung der Elektronik bedeute bereits einen Verlust von Inhalten für die Zulieferer. Wenn die Hersteller künftig noch mehr Integrationsarbeit übernähmen, könnte die Position der großen Komponentenzulieferer weiter ausgehöhlt werden./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.