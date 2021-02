Ein Halve Hahn ist eine Bezeichnung aus dem Rheinischen und bedeutet ein Roggenbrötchen mit Käse und Gewürzen.

Ein Halve Hahn!

Ein Halve Hahn ist eine Bezeichnung aus dem Rheinischen und bedeutet ein Roggenbrötchen mit Käse und Gewürzen. Das Brötchen wird in der Regel mit Butter, dicken Scheiben mittelaltem Gouda-Käse, Senf und saurer Gurke serviert. Ganz besonders gut schmecken auf in Ringe geschnittene Zwiebeln und eine Prise Paprikapulver dazu.

Wenn Ihnen jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, dann haben Sie entweder großen Hunger, oder Sie sind dem Rheinländischen nicht abgeneigt. Wir haben Hunger, und wir mögen das Rheinland. Sehr schade, dass der Karneval abermals ins Wasser fällt – ein Skandal, wie wir finden.

Wenig skandalös geht es jenseits des Atlantiks zu. Dort konnten die Bullen in Salesforce im heutigen Handel endlich ein deutliches Zeichen setzen. Wie Sie im Chart weiter unten sehen können, läuft alles nach Plan: der Kurs verläuft sehr schön entlang unsers primären Szenarios. Wichtig in der Folge ist die $284.47. Wenn die Bullen diese Hürde nehmen, können wir uns sehr entspannt zurücklehnen und uns auf sehr hohe Kurshöhen freuen.

Wie hoch diese Höhen sein werden, erfahren Sie schon in Bälde von uns. Wir werden diesen Titel sehr genau im Auge behalten, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass mit Salesforce ein ausgewachsener Langfrist-Longkandidat den Weg in den Leitindex Dow-Jones gefunden hat.

Salesforce macht aber auch noch aus anderen Gründen Spaß: der Titel hält sich brav an unsere Berechnungen, was uns natürlich freut, denn dies bietet uns in der Folge die Möglichkeit, noch weitere Einstiegsbereiche zu definieren und abzugreifen.

Unsere Prognose // Salesforce Chart vom 16.09.2020

Das Ergebnis // Salesforce Chart vom 16.02.2021

Wir bereiten uns auf einen Long Einstieg ein und werden diesen an unseren Verteiler mit den exakten Daten zum Einstieg und Stopp verschicken. Stellen Sie sich auf eine lange Reise auf der Oberseite ein. Und weil das so ist, haben wir uns gedacht, ist es Zeit für eine Raketenbild.

Bleiben Sie entspannt und heiter, denn jetzt geht’s auf der Oberseite weiter!

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein, damit wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Anmeldung:www.hkcmanagement.de