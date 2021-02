EQS Group kündigt Kapitalerhöhung an - kommt eine Akquisition?

Die EQS Group plant eine Kapitalerhöhung: Es sollen bis zu rund 357.361 neue Aktien bei institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen über ein Platzierungsverfahren angeboten werden, kündigt das m:access-notierte Unternehmen aus München am Mittwoch an. Ein Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen, der Platzierungspreis werde in der Nähe des Börsenkurses liegen, so EQS.Mit dem Emissionserlös will die ...