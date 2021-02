NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Commerzbank von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 6,10 auf 6,00 Euro gesenkt. Nach der jüngst überdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung und den Aussagen zur neuen Strategie sei es Zeit für eine Pause, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Ziele der Bank böten zwar Spielraum für eine Neubewertung der Aktie auf längere Sicht, doch das dürfte noch dauern./ck/ajx

