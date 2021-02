Die ungeschmierte Wahrheit / B. Just Bread steht für ehrliches, gutes Brot und das sollen jetzt wirklich alle wissen! (FOTO)

Gelsenkirchen (ots) - Wie gutes Brot funktioniert, hat B. Just Bread längst

bewiesen: Brot für Brot erobert das Start-up Unternehmen aus Gelsenkirchen nach

und nach die deutschen Supermärkte. Mit ehrlichen Zutaten und ganz ohne

künstliche Zusätze treffen die sechs veganen Brotsorten absolut den Zeitgeist.

Getreu dem Motto "Gutes Brot kommt von B. Just Bread - ganz ohne Schnickschnack"

startet der Brot-Spezialist im Februar nun seine erste crossmediale

Werbekampagne "Die ungeschmierte Wahrheit".



Eine Ess-Klasse für alle





Groß, farbenfroh und ausdrucksstark. Ab Mitte Februar ziehen Großflächenplakatein allen deutschen Großstädten, in denen man die natürlichen B. Just Bread Brotekaufen kann, die Aufmerksamkeit auf sich. Der Ansatz: mit Wortwitz und einemsympathischen Augenzwinkern beziehen sich die verschiedenen Slogans auf diejeweiligen Standorte. Und vielleicht auch auf dort ansässigeMarken-Bekanntheiten? So ist auf dem Plakat in der Nähe eines StuttgarterAuto-Werks zum Beispiel "Eine Ess-Klasse für alle" zu lesen. In Düsseldorfspielt ein magentafarbenes Plakat mit der Aufschrift "Just Slices" auf die dortansässige Gewürzmarke an.Als kleines Dankeschön an seine Kooperationspartner verweist B. Just Bread aufden Plakatversionen wie zum Beispiel "Rogg'n Roll im Brotregal" mithilfe vonLogo-Integrationen konkret auf die jeweiligen Handelsketten, bei denen dieauffälligen Brote erhältlich sind.Damit auch wirklich keiner was verpasst, hat sich das Start-Up für gleich 2Plakate fast vor der Haustür einer Handelskette aus dem hohen Norden mit demSlogan "Hey EDEKA / Bock auf Rogg´n´Roll" entschieden.Begleitet wird die Out-of-Home Kampagne von Social-Media Aktionen undPrint-Anzeigen. Zum Kick-Off der Kampagne wird ein großes Gewinnspiel ausgelobt.Hierfür hat sich B. Just Bread mehrere authentische Influencer und einen sehrbekannten Instagram-Kanal mit an Bord geholt. Hier wird nicht nur mit demKampagnen-Thema "ungeschmierte Wahrheit" gespielt, sondern auch ein attraktiverPreis verlost: eine 7-tägige Camper-Van-Reise inklusive Brotverpflegung.Social Media Ads auf Instagram, Facebook und für den B2B-Bereich auf LinkedInsollen ebenfalls zielgruppeneffizient die Message des "ehrlichen Brotes"verbreiten. Mit einem "Aufklärungsvideo" beweist B. Just Bread außerdem, womitdie Kampagne ihren Namen verdient hat.Die ungeschmierte Wahrheit"Deutsches Brot zeitgemäß und mit ehrlichen Inhaltsstoffen auf die Frühstücks-und Abendbrottische bringen. Das ist unsere Mission.", so Björn Hautmann,Mitgründer und Geschäftsführer der Marke B. Just Bread.Deshalb verwendet B. Just Bread nur natürliche und vegane Zutaten, die auch inein gutes Brot reingehören. Keine Konservierungsstoffe. Keine Gentechnik. KeineZusatzstoffe. Das wars! So lautet die ungeschmierte Wahrheit. Klingt simple,aber das ist heutzutage leider nicht immer selbstverständlich. Bei B. Just Breadist die Zutatenliste auf jeden Fall nicht so lang wie ein Kassenbon.Probierpakete & OnlineshopIm Februar werden zahlreiche Probierpakete die B. Just Bread-Bäckerei verlassen.Mehrere Mikro-Influencer unterstützen das Start up zusätzlich, um die BrandAwareness innerhalb der jüngeren Zielgruppe zu steigern. Damit aber wirklichJEDER während des Kampagnenzeitraums die Möglichkeit hat, das vegane undlaktosefreie Brot zu kaufen, richtet das Start-up einen temporären Onlineshopein. Das Motto: Gutes Brot für alle!