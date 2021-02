LYNX New Relic: Daten sind das neue Gold Anzeige Nachrichtenquelle: LYNX Analysen | 17.02.2021, 14:38 | 51 | 0 17.02.2021, 14:38 | Foto: lynx-analysen



Der Umsatz von New Relic ist seit 2012 von 12 auf über 600 Mio. USD gestiegen. Dadurch hat es das Unternehmen in wenigen Jahren von einem Start-Up zur Milliardenbewertung geschafft. Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Diesen Artikel teilen Disclaimer: Diese Publikation ist eine Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wertpapier

New Relic Aktie





0 Autor abonnieren Diese Publikation ist eine Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Ausführlicher Disclaimer von LYNX.

Disclaimer